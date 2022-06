5G e o futuro do trabalho

Do Diário do Grande ABC



A chegada do 5G no Brasil promete revolução disruptiva da internet e da telefonia móvel como conhecemos hoje – e isso significa muitas oportunidades de trabalho. A inovação tecnológica, prevista para o segundo semestre, traz consigo melhores velocidade, produtividade e a chegada de novas profissões. Nesse contexto, quais serão as carreiras do futuro?



A Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) estima que mais de 670 mil postos de trabalho sejam criados até 2025. As tecnologias que envolvem nuvem, web mobile, big data e analytics, serão as que mais demandarão novos profissionais nos próximos anos.



A longo prazo, o 5G trará muitos benefícios. A expectativa é a criação tanto de vagas diretas, de técnicos para novos equipamentos e sistemas, como de vagas indiretas, de desenvolvedores de produtos e de negócios que ainda vão surgir. Analistas e cientistas de dados também vão ser cada vez mais demandados, bem como os cargos relacionados a segurança e proteção da informação.



Contudo, embora muitas dessas funções sejam possibilitadas pela chegada do 5G ao Brasil, há grande desequilíbrio entre o número de profissionais habilitados e a demanda do mercado, seja por insuficiência de mão de obra ou pela falta de qualificação na área de tecnologia. De acordo com a Brasscom, os cursos tecnólogos formam em média 46 mil profissionais por ano, mas para suprir o deficit seriam necessários 70 mil. Precisamos investir, urgentemente, na capacitação de profissionais qualificados para atuar no setor que cresce exponencialmente.



As empresas também precisam se adequar. Quando olhamos o processo do ponto de vista de gestão, é essencial que as organizações desenvolvam cultura empresarial de tecnologia, de forma que ela seja o centro dos seus processos e não ferramenta de apoio.



Isso rompe os limites que enxergávamos há alguns anos, onde os profissionais de TI (Tecnologia da Informação)ficavam limitados a suas áreas mais técnicas como desenvolvimento de sites e apps. Hoje eles são desenvolvedores de soluções que têm como propósito entregar valor para todos os stakeholders. O crescimento do setor parece não ter limites. Hoje, o Brasil se encontra na nona posição no Ranking Mundial de TI e segue na liderança no mercado latino-americano, com 44% de participação, de acordo com a Abes (Associação Brasileira das Empresas de Softwares).



Certamente, a contratação de profissionais de tecnologia já é tendência que seguirá em alta nos próximos anos. O futuro já começou!



Leonardo Casartelli é diretor de marketing do portal Empregos.com.br.



PALAVRA DO LEITOR

Neymar

Tomara que a Seleção perca tudo e o Brasil acorde (Neymar deixa treino mais cedo após sofrer pisão e vira dúvida na Seleção). Chega de pão e circo! Queremos o que nos realmente interessa e que vai nos ajudar a subir na vida!

Ernane Rocha Lobo

do Facebook



Alcoolizado – 1

Aliás, e a punição para quem dirige (mexendo) no WhatsApp (Projeto quer obrigar motorista alcoolizado que causa acidente grave pagar pensão)? É impressionante o número de gente que dirige digitando ou gravando áudio!

Ricardo Schneider

do Facebook



Alcoolizado – 2

Corretíssimo! Tantas pessoas perdem entes ou ficam inválidas. Nada muda, pura irresponsabilidade. Ou melhor, pela certeza da impunidade. Só falta uma lei mais firme para uso de celular.

Borges Flavia

do Facebook



Alcoolizado – 3

Concordo (ter de) pagar todos os gastos que ocasionou também. E se for preso, que a ‘pensão-prisão’ vá para a família da vítima!

Patricia Moreira

do Facebook



Preços

Está cada vez mais difícil ir ao mercado. A renda média do brasileiro caiu quase 9% no último ano, de acordo com a Pnad Contínua, mas a inflação dos últimos 12 meses (IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo) já passou os 12%. A conta não fecha, especialmente em relação aos combustíveis e alimentos. E não adianta culpar pandemia, Ucrânia, excesso ou falta de chuvas: as políticas de controle de preço de alimentos foram desmontadas desde 2019, e o sistema de PPI (Paridade de Preços Internacionais) só tem ajudado na subida dos preços. Daí, depois, não adianta reclamar de pesquisas eleitorais ou falar que a urna não funciona: o Brasil só não piorou para os cantores sertanejos, que conseguem contrato milionário com prefeituras por uma noite de show.

Leonardo Rossatto

Santo André



Uso de máscara

Ai, gente! Desculpem-me, mas só bobo acha que máscara de pano protege alguma coisa (Governo de São Paulo volta a recomendar uso de máscara em locais fechados). Podem ter certeza que a maioria nem troca três vezes ao dia, muito menos lava a máscara todos os dias para usar no outro dia. Vejo a máscara do povo imunda e a cordinha que coloca na orelha, suja. Ali é capaz de pegar é um vírus, isso sim.

Kaline Sá Andrade

do Facebook



Casos de Covid – 1

Ah, então quer dizer que a Covid estudante voltou (Escolas estaduais do Grande ABC têm 100 casos confirmados de Covid)? E as vacinas nas crianças e adolescentes serviram para que mesmo? Tem gente que adora ser enganado.

Anderson Campos

do Facebook



Casos de Covid – 2

As particulares também. Meu filho estuda em particular grande no Nova Petrópolis, em São Bernardo, e na classe dele tem cinco com Covid! Fora professores, funcionários e outras turmas. Falei com o coordenador e nada de suspender aulas. Se preparem porque vão encher hospitais com pessoas gripadas. Absurdo! Como escola com tantos casos não suspende nada?

Ana Beatriz Almeida

do Facebook