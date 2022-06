Versão original de 'ThunderCats' entrará para o catálogo da HBO Max

01/06/2022 | 19:39



A HBO Max anunciou na terça-feira, 31, que ThunderCats chega no catálogo no próximo dia 11 de junho. A informação foi divulgada no Twitter oficial da plataforma de streaming.

"Fiquei tão ansiosa para contar essa para vocês que esqueci de dar a informação importante: sim, é a versão clássica, original, icônica dos anos 1980", brincou o perfil da HBO.

ThunderCats foi criada em 1985, por Tobin "Ted" Wolf e é um marco para a cultura pop até os dias atuais. Ao longo do tempo, diversas versões da animação foram criadas.

Nos comentários do tweet, o público comemorou. "'Maxinha' te pago qualquer caixa de bombom depois dessa noticia! Esse streaming é o maior", escreveu um internauta. A plataforma logo respondeu ao elogio: "Dia dos Namorados chegando e já estou ganhando mimos dos meus amores".