Sonho de uma noite de verão será apresentada no Teatro Elis Regina

Beatriz Mirelle



01/06/2022 | 18:05



O espetáculo Sonho de uma noite de verão, obra de William Shakespeare, será apresentado pela Spark Produções, produtora independente do Grande ABC, no Teatro Elis Regina. A peça, com classificação livre, terá quatro sessões entre 04 e 05 de junho, com disponibilidade para às 16h e às 19h em ambos os dias. O espaço fica na Avenida João Firmino, número 900, no bairro Assunção, em São Bernardo, e a entrada tem valor único de R$ 40 com cupom de desconto.

Na adaptação desse clássico, o enredo reconta as histórias de amores impossíveis, criaturas mágicas e de uma trupe de teatro atrapalhada. Tudo ao som da banda de folk O Bardo e o Banjo.

A Spark Produções foi criada por Gregory Olegario Fernandes, diretor geral e roteirista da apresentação, e Caroline Bechelli, responsável pela produção artística. A dupla já realizava projetos teatrais e, em 2021, se sentiram preparados para abrir a própria produtora. “Percebemos que estávamos prontos para dar esse próximo passo. Os propósitos que temos são apoiar a formação de artistas, expandir o acesso à arte e criar nossas adaptações”, afirma Olegario.

Ao todo, 25 pessoas fazem parte deste projeto que teve início em fevereiro de 2021. “Como somos uma produtora independente, o maior desafio foi o nosso lançamento no mercado. Foi um trabalho muito artesanal de conversar com microempreendedores, perguntar se gostariam de nos apoiar, ir até o teatro, conseguir as datas e também trazer confiança para quem estava nos ouvindo”, explica Olegario.

O diretor comenta que o setor cultural foi um dos que mais sofreu com o isolamento social. “Os artistas tiveram diversas dificuldades com a pandemia. Muitos precisaram se reinventar e nós acompanhamos tudo isso. Temos grupos incríveis na região que precisam de incentivo." Olegario entende que é fundamental exaltar a importância da arte durante esse período de retomada. “A cultura tem o poder de ser uma válvula de escape. Uma das reflexões trazidas pela peça é a necessidade de mais momentos de partilha, olho no olho. Acreditamos também que o gênero de comédia atrai muitas pessoas para o teatro”, complementa.

O cupom promocional disponibilizado pela equipe é CUPOMSONHO e precisa ser aplicado durante a compra pelo site www.sympla.com.br/evento/sonho-de-uma-noite-de-verao/1556704.