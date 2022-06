Após cena de assédio em 'Pantanal', Globo faz alerta nas redes sociais

01/06/2022 | 17:20



Na última terça-feira, 31, foi ao ar uma cena de Pantanal que está gerando polêmica entre o público. No capítulo em questão, aconteceu o encontro de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Levi (Leandro Lima) no meio do Pantanal.

Após ser recebido por Tenório (Murilo Benício), o peão passou a se aproximar de Maria Bruaca. A dona de casa o seduziu, mas acabou assustada com o comportamento de Levi, que a tocou à força.

Com medo, Maria desmaiou após beijar o peão e acordou com a blusa desabotoada, suspeitando que o rapaz teria feito algo durante o tempo em que ficou desacordada. "Já disse que não fiz nada. A senhora deve ter queimado nesse fogo que tem", disse Levi, ao ser questionado.

A cena rendeu assunto nas redes sociais e a Globo fez um alerta no perfil oficial no Twitter. "Alerta gatilho. Não aceitem ninguém abusar de vocês. E denunciem sempre", escreveu a emissora durante a transmissão da novela.

Nos comentários da publicação da emissora, internautas opinaram sobre a cena de Isabel Teixeira e Leandro Lima. "Dá tanta pena da Maria, e o que mais choca é que milhares de mulheres passam por isso todos os dias", escreveu um internauta. A emissora logo respondeu: "Essas são as mais fortes! E não podemos nos calar".

"Essa cena me deixou muito desconfortável... Homens sempre achando que podem tudo porque a mulher deu um real de moral, lamentável que isso ainda acontece", desabafou outra seguidora.