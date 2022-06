3 hotéis em Campos do Jordão se destacam entre os melhores do Brasil

Redação

Três hotéis em Campos do Jordão se destacam no ranking das 25 melhores opções de hospedagem do Brasil selecionados pelo Travellers’ Choice Awards 2022. O prêmio tem como base a opinião de usuários que classificam e comentam suas estadias no site TripAdvisor.

O Hotel Le Renard aparece em sexto lugar no ranking, atrás apenas de empreendimentos localizados em Gramado, no sul do país. O Carballo Hotel & Spa surge logo em seguida, em sétimo, enquanto o Hotel Vila Inglesa desponta na 22ª colocação.

Todos eles são famosos por contar com atmosfera sofisticada, oferecer uma série de mimos oferecidos aos hóspedes e estarem cercados pela natureza e os principais pontos turísticos de Campos do Jordão. Confira os detalhes.

Os 3 melhores hotéis em Campos do Jordão

Veja algumas características e como fazer reservas nos três melhores hotéis em Campos do Jordão de acordo com o Travellers’ Choice Awards 2022:

Hotel Le Renard

Com arquitetura em estilo enxaimel, este hotel situado na Vila Capivari vive lotado. Além de ficar perto de grandes atrações da cidade e dar acesso à ótima cena gastronômica de Campos do Jordão, conta com quartos elegantes e confortáveis. Em todos eles se destaca o uso de madeira na decoração e de amenities de grifes famosas.

O café da manhã delicioso e a piscina certamente contribuem para o hotel em Campos de Jordão figurar entre os melhores do Brasil.

Carballo Hotel & Spa

De frente para o parque Lagoinha, este hotel é perfeito para quem deseja curtir a natureza de Campos do Jordão. A fachada, com cara de castelo, já deixa claro que, lá denro, o hóspede encontra muitas mordomias.

Algumas suítes contam com banheiras, e a decoração flerta o tempo todo com o uso de madeiras. A piscina é um charme, assim como os jardins que cercam o hotel.

Para os comensais, boas notícias: dos pães de queijo servidos no café da manhã aos cortes de carne servidos no Restaurante Castanheira, tudo por lá é uma delícia.

Hotel Vila Inglesa

Vila Inglesa

A atenção diferenciada dos funcionários e a infraestrutura completa também colaboram para que o Vila Inglesa esteja sempre entre os melhores do Brasil. É possível curtir atrações como piscina coberta e aquecida, quadra de tênis, quadra de beach tennis, parquinho, brinquedoteca e salão de jogos. Se o objetivo for relaxar, a dica é fazer um piquenique nos jardins ou marcar uma massagem.

O restaurante é uma atração à parte. Ali, é possível encontrar um menu incrível, criado pelo chef jordanense Vanderlei Pereira, com a consultoria do chef Gustavo Ubarana. Com legumes, frutas e temperos cultivados dentro do hotel, o cardápio reúne delícias como bruschetta de burrata, fondues e strudel de maçã.

Hotéis mais românticos de Campos do Jordão

Os hotéis mais românticos de Campos do Jordão também se destacam no ranking das melhores hospedagens para ir a dois no Brasil, elaborada pelo Travellers’ Choice Awards 2022. Entre os 25 primeiros, três são da cidade:

O L.A.H. Hostellerie aparece na segunda colocação (ele é o 14º entre os hotéis mais românticos do mundo). O Carballo Hotel & Spa, por sua vez, é o nono, enquanto o We Hotel desponta em 24º. Confira a lista completa aqui.

Os 25 melhores hotéis do Brasil

