Distritos lidaram com forte alta de preços de insumos e menor demanda, diz Fed

01/06/2022 | 15:49



A maioria dos distritos nos Estados Unidos lidou com altas fortes ou robustas nos preços recentemente, especialmente nos custos de insumo, informou o Livro Bege divulgado nesta quarta-feira, 1º de junho, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Metade deles, porém, observou que a maior parte de seus contatos manteve seus lucros através do repasse de custos para clientes e consumidores, muitas vezes com sobretaxas de combustível.

Além disso, mais da metade deles citou menor demanda por consumidores em algum nível, como compras em menor volume ou substituição por marcas mais baratas.

Pesquisas em dois distritos apontaram aumentos anuais de seus preços de venda na faixa entre 4% e 5%, enquanto um distrito observou que as expectativas de preços de suas empresas caíram por dois trimestres consecutivos.

Dois distritos notaram que o nível de inflação foi uma continuação da tendência, no entanto, outros três observaram que os aumentos de preços de seus próprios bens ou serviços se moderaram "um pouco", mostra o Livro Bege.