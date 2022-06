PM recupera carga e prende homem por roubo com retenção de vítima em São Bernardo

Heitor Santos



01/06/2022 | 15:22



A equipe policial da 4ª Companhia do 6ºBPM/M prendeu na manhã desta quarta-feira (01) um dos envolvidos em um roubo de carga com retenção de vítima no Jardim Areião, em São Bernardo. A carga foi recuperada e avaliada em R$17.200,00, o conteúdo roubado se tratava de 27 caixas de ovos.

A informação foi irradiada a partir do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) aos agentes que intensificaram o policiamento e localizou o caminhão na Rua Palma Borges Artoni, dentro do veículo estavam quatro suspeitos, dois armados rendendo o piloto e o acompanhante e mais dois realizando o transbordo da carga para uma viela.

Ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos fugiram do local, abandonando uma arma de fogo e correndo pelas vielas visando chegar à mata. A equipe irradiou um pedido de apoio que resultou no uso do helicóptero Águia16 para a tentativa de localizar os indivíduos, que não foram encontrados.

Em retorno ao local do transbordo a equipe avistou, dentro de uma das residências, parte da carga roubada. O indivíduo que estava na casa confessou ser um dos autores do crime e foi preso em flagrante. Além da carga, a polícia também recuperou um revólver calibre 38 municiado com cinco cartuchos. O criminoso foi conduzido ao 6º Distrito Policial de São Bernardo.