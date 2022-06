Drica Moraes revela que alguém está se passando por ela para pedir dinheiro

01/06/2022 | 14:10



Já dizia o hit de DJ Guuga: O golpe ta aí... Drica Moraes usou as redes sociais nesta quarta-feria, dia 1º, para alertar seus amigos e familiares sobre um problema sério. Segundo a atriz, tem alguém se passando por ela para pedir dinheiro e aplicar golpes.

Assustada, Moares gravou um vídeo para falar sobre o assunto enquanto se maquiava para gravar.

- Coisa chata aconteceu, clonaram meu celular. Minha mãe já me ligou. Estou aqui me maquiando para começar a trabalhar. E é esse inferno, tá? Já estão pedindo dinheiro no meu nome e falando que mudei de número. Não mudei de número. Não troquei de telefone. Não doem dinheiro. Não caiam nessa. Safados, sem-vergonhas... Bando de gente do mal. Gente que não tem o que fazer.

Mais tarde, ela voltou às redes sociais, um pouco mais calma, para dar mais detalhes do ocorrido.

- Não foi clonagem, apenas fizeram um avatar de mim, colocaram uma foto minha em um celular que não é o meu para arrancar dinheiro das pessoas. Esse povo que podia tá doando sangue, medula, podia está indo a um asilo fazer leitura para os idosos. Limpar a fralda de uma criança e estão aí de sacanagem com a cara dos outros. Vão todos tomar nos seus a**s. Feliz dia para vocês.

Que situação chata, né?