Príncipe Harry e Meghan Markle renovam aluguel de mansão em Windsor

01/06/2022 | 13:11



Bem no estilo gente como a gente, o príncipe Harry e a Meghan Markle fizeram uma proposta de renovação do contrato de aluguel da mansão Frogmore Cottage, casa que fica localizada na no jardim do Palácio de Windsor, segundo informações do jornal britânico The Sun. O casal já morou no local antes de renunciar aos títulos reais e, ainda de acordo com o veículo, a proposta foi feita para que a mansão sirva de cenário para o novo documentário sobre o casal.

Harry está visitando a Inglaterra esta semana para participar das comemorações do jubileu da Rainha Elizabeth e poderá, ao ser mudar novamente para o país, virar vizinho de seu irmão William, que estava procurando residência em Windsor.

Antes de renunciarem aos títulos de nobreza, Meghan e o príncipe reformaram a mansão gastando mais de dois milhões de libras, o que equivale a aproximadamente quatro milhões de reais. A reforma causou polêmica e a população os criticou fazendo-os devolverem o valor aos cofres públicos, em setembro de 2020.

Outros membros da realeza veem a renovação do contrato como uma forma do casal não cortar laços com a família real, pois mesmo tendo residência na Califórnia, com a mansão em Windsor os Sussex passarão mais tempo na Inglaterra. Será mesmo?