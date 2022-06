João Guilherme rebate críticas após vídeo dançando: Estou na minha melhor fase e vocês não se aguentam

01/06/2022 | 13:10



Rasgou o verbo! O ator e cantor João Guilherme parece não aguentar mais a internet pegando tanto no seu pé. Após o beijo com Bianca Andrade ter bombado, agora um vídeo de João dançando na festa de um ano de idade de sua sobrinha, Maria Alice, repercutiu e está dando o que falar.

O irmão mais novo de Zé Felipe estava dançando empolgado na gravação, e chegou a compartilhar com um seguidor qual foi a bebida que o deixou tão animado:

Cachaça cabaré, meu mano.

Mas a publicação parece ter rendido comentários não tão positivos e João Guilherme não se aguentou e rebateu:

Vocês que falam bost* são recalcadinhos. Tenho uma família linda, eu me divirto, estou na minha melhor fase e vocês não se aguentam me vendo próximo das pessoas que vocês desejam. Perdem o tempo com comentários irrelevantes. Faz teu corre virar.

Como você já percebeu, João Guilherme não costuma ficar calado sobre as polêmicas envolvendo seu nome, e recentemente ele já havia se irritado com os internautas que não aceitaram bem sua ficada com Bianca.

Eita, que situação, né?