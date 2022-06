Mãe de duas! Virginia Fonseca compartilha cliques do momento em que descobriu que está grávida de outra menina

01/06/2022 | 13:10



Virginia Fonseca está grávida de outra menininha. Como ela já adiantou nas redes sociais, o nome da pequena será Maria Flor. Fofo, né?

A revelação do sexo da bebê foi feita durante a festa de aniversário de um ano de idade de Maria Alice, primeira filha da influenciadora com o cantor Zé Felipe. Nesta quarta-feira, dia 1º, Fonseca abriu o álbum de família e mostrou o exato momento em que descobriu que estava grávida de outra menina.

Na legenda, ela escreveu:

Nosso mundo é ROSA. Felicidade que não cabe no peito, Maria Flor sua família está te esperando com muito amor pra dar, que você venha com muita saúde, porque amor tem de sobra. Sou mãe de duas princesinhas, minhas duas Marias, tudo que sempre sonhei, grata à Deus por me permitir viver tudo isso.

Família linda, né?