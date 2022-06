Por dentro da Pousada Yemanjá Cunhaú, em Barra do Cunhaú

Redação

Do Rota de Férias



01/06/2022 | 12:55



Reinaugurada em dezembro de 2021, a Pousada Yemanjá Cunhaú é uma boa pedida para quem quer conhecer o litoral sul do Rio Grande do Norte. Localizado no distrito de Barra do Cunhaú, que pertence a Canguaretama, o complexo muito charme, contato com a natureza e infraestrutura para aproveitar a viagem ao máximo.

Pousada Yemanjá Cunhaú, em Barra do Cunhaú

A pousada se destaca por oferecer um serviço personalizado e exclusivo aos hóspedes, desde o café da manhã até o mimo da tarde. Os colaboradores também adoram criar momentos especiais para os viajantes, como apreciar o mar com uma gostosa cesta de piquenique recheada com queijos e vinhos.

O empreendimento possui três suítes com mesa, rede na varanda (cercada por hibiscus de várias cores) e vista para o jardim. É nesse ambiente, inclusive, que é servido o café da manhã – o destaque fica por conta das charmosas louças utilizadas durante a refeição.

Os quartos são grandes e têm capacidade para receber até quatro pessoas cada, totalizando 12 leitos. Todas as acomodações têm frigobar, chuveiro com água quente e fria, armário, cama queen e camas de solteiro.

A Pousada Yemanjá Cunhaú também tem piscina, louge e wi-fi. Além disso, está localizada a 200 metros da praia do Pontal, com fácil acesso aos locais mais visitados de Barra do Cunhaú – as piscinas naturais e a jacuzzi mais famosa da região, por exemplo, ficam a apenas cinco minutos de carro – e de restaurantes.

PLANEJE SUA VIAGEM

