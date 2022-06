Túnel do Amor é conteúdo mais assistido do Globoplay em maio; veja lista completa

Bianca Bellucci

01/06/2022



Os assinantes receberam nesta terça-feira (31) uma lista com os conteúdos mais assistidos no Globoplay em maio. O top 10 chama atenção por ser bem variado, indo de um documentário sobre política até uma popular novela dos anos 2000. Abaixo, você confere a lista completa – e pode se decidir sobre o que vale a pena maratonar.

Neste reality show comandado por Marcos Mion, 10 duplas de amigos estão divididas em duas casas conectadas por um túnel. O objetivo é que as duplas encontrem o par ideal de cada integrante.

Diana Bishop, historiadora e bruxa, embarca em uma jornada mágica após descobrir um manuscrito em Oxford. Para proteger o livro, ela conta com a ajuda de um vampiro misterioso.

Movida pelo desejo de realizar seu grande sonho, Sol atravessa a fronteira do México e chega ilegalmente aos Estados Unidos, deixando no Brasil sua família e seu grande amor, Tião.

Uma cratera se abre misteriosamente em Los Angeles e separa uma família. Mãe e filho são transportados inexplicavelmente a um mundo primitivo junto com um grupo de estranhos. Agora, eles precisam sobreviver, enquanto acham uma forma de voltar para casa.

Meteoros conta a história de dois jovens, Fralda e Tito, que só querem curtir a festa de formatura. No entanto, os planos para a grande noite não ocorrem como eles queriam. Para aliviar a situação, Tito propõe uma viagem.

Entre os conteúdos mais assistidos do Globoplay em maio está uma novela vencedora do Emmy Internacional. Ambientada na Índia e no Brasil, conta a saga de Maya e Raj, que têm um casamento arranjado.

Um jornalista fica obcecado com o desaparecimento de uma jovem e une forças com a mãe da menina para investigar uma rede de tráfico humano.

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da república, se reúne com amigos e colegas de longa data para refletir sobre a sua trajetória e a do próprio País. Entre os convidados, destacam-se nomes como Bill Clinton e Gilberto Gil.

Com ajuda de materiais de arquivo nacionais e internacionais, este documentário revive o período da redemocratização brasileira, do movimento das Diretas Já à posse de Jair Bolsonaro.

Na última posição entre os mais assistidos do Globoplay em maio está uma série canadense. Na trama, Eve Garance é uma talentosa desenhista capaz de analisar as pessoas profundamente. No Departamento de Polícia, ela usa seu dom para criar desenhos que ajudam a prender criminosos.