APAE Diadema promove sua tradicional Festa Junina neste sábado

Da Redação



01/06/2022 | 12:20



No próximo sábado (4), das 10h às 18h, será realizada a Festa Junina APAE (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) Diadema 2022 na sede da Instituição localizada na Rua Ida Chesi Micheloni nº 116, Jd. Tiradentes em Diadema. Com ingresso no valor de R$2, a edição contará com dezenas de atrações, entre elas: o bingo solidário, sorteio de presentes, shows ao vivo, apresentações dos atendidos pela Instituição, cinco salas de brincadeiras, oito expositores de vendas de artesanato e bijuterias, 16 barracas de comidas típicas, doces, bebidas sem álcool, lanches, churrasco e o famoso frango com polenta da Festa Junina. O ticket médio de consumo na festa junina varia entre R$2 e R$10.

Realizada desde 1996, a Festa Junina APAE Diadema tem como principal objetivo proporcionar um momento de confraternização para as crianças, adolescentes e idosos atendidos pela Instituição, suas famílias e a comunidade por meio de uma celebração cultural.

“Depois de dois anos sem a realização da nossa tradicional Festa Junina estamos ansiosos para reunir novamente todos os nossos atendidos, seus familiares e a nossa comunidade. Além de ser um momento de muita alegria e diversão, o evento é muito importante para o funcionamento da nossa Instituição” afirma Fabricio Ondei, captador de recursos da APAE Diadema.

Com expectativa de público 1.500 pessoas, a Festa Junina APAE Diadema é um evento importante para a arrecadação de recursos da Instituição Filantrópica, além de ser uma oportunidade de aumentar a visibilidade da atuação da APAE Diadema.

A festividade é reconhecida no calendário oficial de eventos do Município de Diadema desde 2007. “Há 43 anos, a APAE Diadema está no município de Diadema oferecendo apoio à pessoa com deficiência intelectual, por meio da saúde, educação e assistência social. Contamos com uma média de 650 atendimentos mensais na Instituição” conclui Ondei.

Serviços:

Festa Junina APAE Diadema 2022

Data: 04 de junho, sábado

Horário: Das 10h às 18h

Local: Sede da APAE Diadema localizada na Rua Ida Chesi Micheloni nº 116, Jd. Tiradentes em Diadema.

Valor do ingresso: R$2

Ticket médio para consumo na festa: R$2 e R$10