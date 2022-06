Fátima Bernardes recebe Angélica durante a comemoração de dez anos do Encontro

01/06/2022 | 12:11



Fátima Bernardes tem motivo de sobra para festejar nesta quarta-feira, dia 1º. Tudo porque a apresentadora do Encontro está comemorando dez anos na frente de seu programa e acabou sendo surpreendida de diversas formas.

A primeira surpresa foi receber a dupla Marcos e Belutti que revelaram que já participaram cerca de 19 vezes do Encontro e entrando na brincadeira, Fátima Bernardes deu até um crachá da Globo para os cantores e contou que eles já vão ter reunião de pauta logo após o término do programa.

- Queria avisar vocês que a nossa reunião começa 13h30, sugestões de pauta são bem-vindas. Tem uns 40 minutos para o almoço, fiquem tranquilos e a gente se encontra daqui a pouco, falou a apresentadora.

Logo em seguida, Tati Machado contou que tinha mais um espaço no sofá do programa que seria preenchido com uma pessoa muito especial para Fátima e que possivelmente essa pessoa teria vindo para a Globo de táxi - e sim, era a Angélica.

Além da esposa de Luciano Huck, Fátima Bernardes também recebeu a presença de Bruno Gissoni que esteve presente também no primeiro Encontro, na Rede Globo que falou na época sobre depilação masculina.