Live Tracker: plataforma analisa odds para as eleições presidenciais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/06/2022 | 11:55



O Odds Scanner, comparador de apostas esportivas, lança a plataforma Live Tracker, que visa analisar as odds para as eleições presidenciais deste ano. Para isso, a ferramenta cruza dados atualizados de casas de apostas que atuam no País, notícias recentes e histórico dos candidatos, assim como pesquisas de intenção de voto.

As odds para as eleições presidenciais são atualizadas a cada 12 horas. Atualmente, Lula está na liderança, com 65,3% de probabilidade de vencer, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, com 31,2%. Informações referentes às intenções de voto serão acrescentadas ao longo do ano à medida que novas pesquisas são conduzidas.

Alguns dos nomes que integram a plataforma podem não ter apresentado sua candidatura formal, mas entram na lista porque foram citados nas bases de dados que o sistema analisa no contexto das eleições. Ciro Gomes, Eduardo Leite e Simone Tebet também foram mapeados pela plataforma e fazem parte do comparador, porém, todos ficam abaixo de 2% no momento.