Gretchen debocha de crítica sobre o corpo peludo: Quem come todo dia, acha um charme

01/06/2022 | 11:10



Nem sempre o mundo da internet é cor-de-rosa. Prova disso é que às vezes os famosos acabam rebatendo haters nas redes sociais. Gretchen, por exemplo, não deixou barato e debochou das críticas que recebeu por conta da quantidade de pelos no corpo. Na última terça-feira, dia 31, a Rainha do Rebolado foi alvo de comentários ofensivos e disparou:

Já que meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais.

No Instagram, ela fez um vídeo mostrando com detalhes partes do corpo ao som de Acorda, Pedrinho.

Os meus pelos são o meu charme. Minha gente, vocês não tem o que fazer? Como é que uma pessoa tem coragem de vir se preocupar com o pelo que tenho no peito... Tenho no peito, braço e barriga. Agora, quem está comendo não reclamando. Quem come todo dia, acha um charme.