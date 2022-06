Prova do Power Couple instala clima tenso na mansão, saiba tudo o que rolou!

01/06/2022 | 11:10



Torta de climão! As mulheres do Power Couple 6 parecem ter ficado bastante irritadas com os desempenhos das colegas na Prova das Mulheres que foi ao ar na última terça-feira, dia 31.

Michele Passa tinha quase todas as cartas para poder vencer a prova, a influenciadora digital podia escolher sua rival nos desafios. Ela venceu Eliza na prova dos quadrados, mas perdeu contra Gabi nas bolinhas, sendo assim eliminada e caindo na DR após a aposta alta de seu marido. Apesar de apenas uma das cinco esposas ter sido eliminada, o clima dentro da casa não ficou muito bom com o resultado.

Eliza, esposa de Hadballa, foi uma das amigas que Michele decidiu chamar para explicar o motivo de tê-la chamado para a prova, mas a empresária não parece ter gostado muito.

- A estratégia dela era realmente ver quem era mais fraco ali na prova, naquele exato momento daquela rodada. Então ela achou que eu não ia ser tão boa ali na hora dos quadradinhos, foi o que ela me deixou entender. E eu tenho que aceitar, isso aqui é um jogo. Cada um pensa de um jeito.

Os casais na casa também não deixaram a situação cair no esquecimento, as dúvidas pairaram no ar e deixou todos ansiosos para a próxima prova que será a dos casais, será que vem mais intriga por aí?

E teve lavação de roupa suja!

Pe Lanza e Anne decidiram chamar Brenda e Matheus, para conversarem sobre uma situação que teria deixado o ex-Restart bem chateado. O casal de influenciadores digitais teria cantado, em comemoração da volta da última DR, uma paródia da música Levo Comigo do Restart, banda a qual Pe Lanza fez parte até 2015. Mas o cantor não ficou muito feliz e decidiu conversar, junto a sua companheira, com o casal. Ele começou:

- A vida inteira a gente, como banda, tivemos que enfrentar muitas barreiras, preconceito, a galera satirizava a gente, levava a gente como piada, pro lado do deboche, ridicularizavam a gente.

Como você já deve saber, Brenda e Matheus adoram uma briga, e já ficaram conhecidos como o casal barraqueiro, mas dessa vez parecem ter entendido o erro que cometeram e até agradeceram Pe Lanza e Anne por terem ido conversar com eles ao invés de peitá-los. A conversa terminou até com troca de abraços dos casais, vem aí uma nova aliança?

Também teve exposição na segunda!

Na última segunda-feira, dia 30, Hadballa falou sem papas na língua da falta de higiene do jornalista Cartolouco.

Segundo informações do Em Off, o comentarista esportivo estava reclamando de uma coceira na cabeça e disse ser culpa de um dos bichos usados na Prova das Mulheres, mas o ex-BBB não ficou quieto e defendeu os animais, dizendo que eles não passavam nada e ainda concluiu:

- Isso é porque você não toma banho.

Cartolouco até tentou se defender das alegações, junto com a namorada Gabi, mas no final declarou:

- Hoje eu não tomei. Tomei? Não, né? Nem vou tomar. Primeiro dia sem tomar banho.

A piada surgiu durante a participação do jornalista durante A Fazenda 12 e parece que será recriada agora em Power Couple.

O que mais será que a gente pode esperar desses casais, hein?!