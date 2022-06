Luísa Sonza se pronuncia sobre suposta ficada com Paulo André e garante: Estou solteira

01/06/2022 | 11:10



Abriu o jogo! Luísa Sonza decidiu usar as suas redes sociais para comentar sobre as últimas notícias envolvendo o seu nome e uma suposta ficada com o ex-BBB Paulo André, durante um show do Thiaguinho.

Através do Twitter, Luísa se mostrou irritada com as algumas pessoas colocando palavras em sua boca após afirmarem que ela confirmou o envolvimento com o atleta.

Odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar tô nem aí minha vida já é exposta para caramba e isso não me afeta, mas poxa além de falar da minha vida ainda colocam palavras na minha boca aí a Lulu fica chateada né gente :) e ainda passo de faladora coisa que eu odeio, começou.

Em seguida, Luísa fez questão de afirmar que não confirma suas ficadas para ninguém, nem para os amigos:

Só um negócio: eu não falo com quem eu fico ou não pra jornalista nenhum, não falo nem pros meus amigos kkkk tem gente falando que confirmei coisa para jornalista, eu lá vou falar de ficada minha? Eu vou falar é de trabalho que ganho mais dinheiro kkkkk literalmente.

No final, a cantora garantiu que está solteira:

Mas é aquilo né, estou solteira, e mamãe solteira vocês já sabem kkkkkkk.

Não satisfeita, Luísa ainda gravou alguns vídeos nos Stories para falar sobre o assunto:

Não me importo com as notícias que sai ou se o povo descobre quem eu peguei, quem não peguei. Eu não tô nem aí, quando eu quero, eu pego na frente de todo mundo. Nesse caso aí, é que eu não confirmei nada pra ninguém. Se vocês quiserem saber da minha boca, pergunta na minha cara. Estou solteira, estou feliz, na melhor fase da minha vida. Deixa eu pegar o povo gente, deixa eu pegar a galera. Deixa surgir naturalmente o potencial de namoro, um negócio? Porque vocês ficam vazando as coisas, falando as coisas que nem é, e aí o povo fica com medo de mim.

Segundo o colunista Leo Dias, Luísa está apaixonada por Bruno Montaleone. O ator e a cantora se conheceram durante a gravação do videoclipe de Melhor Sozinha, do álbum Doce 22. Na época, a artista viajou para o Rio de Janeiro para encontrá-lo.