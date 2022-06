Priscila Fantin posta foto ao lado do marido e filho após parar no hospital: Meu remédio

01/06/2022 | 11:10



Como você viu, Priscila Fantin revelou na última terça-feira, dia 31, que foi parar no hospital após sentir fraqueza, febre e dores intensas no corpo. Diagnosticada com estresse no sistema límbico, responsável pelas emoções, memória e aprendizagem, a atriz foi orientada a descansar. Tranquilizando os fãs, ela compartilhou um registro ao lado da família na mesma noite do ocorrido.

Seguindo as orientações médicas, Priscila apareceu se divertindo com o marido, Bruno Lopes, e o filho, Romeo Abreu.. Na legenda, ela escreveu:

Meu remédio!

E o maridão usou os comentários para responder:

O melhor é que não tem contraindicação, não tem efeito colateral e pode abusar a vontade.