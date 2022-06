GitHub Sponsors é lançado no Brasil

Da Redação

*Por Jessica Lord, Gerente do GitHub Sponsors // Nosso mundo caminha baseado em código aberto. É por isso que há três anos lançamos o Sponsors para que pessoas desenvolvedoras e organizações que usam o open source pudessem receber apoio financeiro para o importante trabalho que fazem todos os dias.

Enquanto a comunidade open source continua a crescer – foram 10 milhões de novos desenvolvedores se juntando ao GitHub nos últimos 6 meses! – queremos ter certeza de que cada desenvolvedor tenha oportunidades iguais.

É por isso que estou feliz em anunciar que o GitHub Sponsors está agora disponível no Brasil – uma expansão empolgante para uma das nossas comunidades desenvolvedoras de crescimento mais rápido. O

GitHub Sponsors permite que pessoas desenvolvedoras e organizações que projetam, criam e mantêm projetos open source, sejam apoiadas financeiramente diretamente no GitHub.

Agora, qualquer pessoa com uma conta bancária no Brasil pode patrocinar desenvolvedores ou organizações com perfil patrocinado na plataforma. É possível escolher entre vários níveis de patrocínio, com valores de pagamento único ou mensal e benefícios que são definidos pela conta patrocinada.

Desenvolvedores já inscritos na lista de espera estão agora no programa e aqueles com contas bancárias no Brasil podem criar perfis para começar a receber financiamento.

A comunidade open source do Brasil

Enquanto o crescimento está acontecendo globalmente, a comunidade GitHub do Brasil tem crescido ano após ano em mais de 40%. O país abriga agora mais de 2 milhões de desenvolvedores, incluindo dezenas de milhares de contribuintes de open source.

Considerando o crescimento e o número de desenvolvedores que utilizam a plataforma na região, o impacto do GitHub Sponsors no Brasil será enorme. É um passo importante para a comunidade open source brasileira.

Veja depoimentos sobre o GitHub Sponsors

“Fazer parte do Sponsors realmente aumentou a visibilidade tanto do meu perfil quanto do perfil da organização na qual mantenho um projeto de código aberto. É muito gratificante ver o apoio e o reconhecimento de seu trabalho por parte da própria comunidade.”

“A comunidade de desenvolvimento brasileira tem um imenso potencial e merece muito este investimento. Além disso, ao receber patrocínios de empresas, fica claro que também podemos agregar ao mercado, mesmo que individualmente (não respondendo a uma empresa específica).”

“O que de fato é algo muito libertador, abre possibilidades completamente diferentes daquelas a que estamos habituados normalmente. Espero que mais desenvolvedores brasileiros possam experimentar o mesmo e espero ver os projetos brasileiros ganhando mais visibilidade e relevância no cenário tecnológico”, Camila Maia – Mantenedora de OSS e Engenheira de Back-End.

“Fazer parte do GitHub Sponsors me deixou mais entusiasmado para contribuir com a comunidade e mostrar o poder que juntos podemos criar algo diferente. Atualmente o patrocínio tem sido investido em infraestrutura e manutenção de bibliotecas. Espero em breve poder incluir algumas melhorias e outros tipos de documentos.”

“O GitHub Sponsors dá a oportunidade aos brasileiros de não reter sua criatividade e criar produtos surpreendentes e torná-los disponíveis para o mundo. Não só aumenta o desejo de construir, mas também elimina o tabu de que trabalhar para os outros não é gratificante.”

“Vindo de uma cultura onde isso é ‘necessário’ entre a maioria, o GitHub Sponsors preenche essa necessidade para aqueles que buscam o reconhecimento de uma ideia que impacta vidas além da fronteira física”, Giovani Fersan – Líder Tecnológico