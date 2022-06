Itália importa mais petróleo russo apesar do embargo da União Europeia

01/06/2022 | 10:36



Mesmo após a decisão da União Europeia (UE) de reduzir as importações de petróleo russo em 90% até ao final do ano, a Itália tornou-se o único país da Europa a aumentá-las. O país concordou com os seus parceiros da UE em reduzir as importações de óleo até 2023, uma medida que o primeiro-ministro, Mario Draghi, chamou de "um sucesso completo". No entanto, Roma também tem que lidar com o destino da refinaria ISAB Srl, na Sicília, propriedade da russa Lukoil.

Os bancos se recusaram a correr o risco de estender o crédito à ISAB, o que lhe permitiria comprar petróleo de fontes não russas, disse Matteo Villa, um analista de energia da ISPI think tank em Milão. Dessa forma, os navios continuam a chegar à refinaria com petróleo bruto da empresa-mãe russa.

"A Itália é o único país da Europa a aumentar as importações de petróleo", disse Villa, passando do sexto maior importador de petróleo russo para o maior nos três meses desde a invasão. A fábrica e atividades relacionadas geram metade do produto interno bruto provincial e 8% da atividade econômica da região, processando um quinto das importações de petróleo bruto da Itália.

O futuro da refinaria já estava em risco a longo prazo, devido à transição energética da Itália para fontes mais sustentáveis. O embargo apenas aumentou o sentimento de urgência para encontrar uma solução. Fonte: Associated Press.