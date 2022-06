GCM e Polícia Civil deflagram ação que mira desmantelar furtos de fios elétricos

Da Redação



01/06/2022 | 10:21



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta terça-feira (31), a Operação Moiras, que visa desmantelar esquema de furtos de fios elétricos na cidade e o comércio ilegal desse tipo de material. A ação resultou na prisão de três pessoas, sendo duas por receptação e uma por furto de cabos em flagrante, além da interdição de um estabelecimento.

Participaram da operação cerca de 115 agentes e 50 viaturas das duas forças de segurança, além de outros 23 fiscais de postura, agentes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico, pasta responsável pela iluminação pública. Foram vistoriados 25 estabelecimentos que comercializam sucatas (conhecidos como ferros-velhos) por toda a cidade. O objetivo foi identificar possíveis materiais provenientes da iluminação pública, como os pertencentes a semáforos, e de residências particulares.

Além das prisões, a GCM e a Polícia Civil também apreendeu diversos produtos de origens suspeitas, como cones de sinalização viária, guard rail (proteções metálicas instaladas em vias públicas) e sinaleiros. Os materiais seguirão para pesagem e perícia.

Delegado titular do DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São Bernardo, Miguel Ferreira da Silva afirmou que a operação mira romper o curso do comércio ilegal de cabos e fios elétricos. “A gente sabe que esse tipo de crime, via de regra, é praticado durante a noite por usuários de drogas e eles revendem essa fiação para estabelecimentos que compram cobres, alumínios e ferros em geral”, explicou.