Em meio ao Jubileu de Platina, avião de Rainha Elizabeth II é forçado a abortar por conta de tempestade de raios

01/06/2022 | 10:11



Quando tudo parecia bem durante as comemorações do Jubileu de Platina, a Rainha Elizabeth II passou por um grande susto na última terça-feira, dia 31. Enquanto viajava de sua residência em Balmoral, na Escócia, para Londres, na Inglaterra, o avião em que a monarca voava foi impedido de pousar por conta de uma tempestade de raios.

Segundo o jornal The Sun, ela embarcou na aeronave de 13 lugares e retornou à capital inglesa para participar das festividades que marcam os 70 anos de reinado após relaxar por cinco dias em sua residência. O avião decolou por volta das 13h e deveria pousar uma hora e meia depois no aeroporto militar RAF Northolt, localizado no noroeste de Londres. No entanto, uma forte tempestade começou e uma ordem foi dada para o jato dar meia volta.

O piloto circulou sobre o norte londrino por cerca de 15 minutos até os relâmpagos passarem e ser considerado seguro o suficiente para fazer uma segunda tentativa de pouso. Após o pequeno atraso, o comandante do avião conseguiu aterrissar com sucesso. O Palácio de Buckingham confirmou ao jornal que o voo da rainha abortou o pouso devido ao raio e enfatizou que não havia preocupações de segurança.

- Em circunstâncias como essa, você não corre riscos e era certo abortar o pouso durante os relâmpagos, informou uma fonte.