Atlanta, Rocketman e mais: veja os lançamentos de junho no Star+

Foram divulgadas as atrações que chegam ao catálogo de junho no Star+. Entre os destaques dos filmes estão “Rocketman” e “Hitch: Conselheiro Amoroso”. Em relação às séries, novas temporadas de “Atlanta” e “Family Guy” serão adicionadas. Abaixo, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming.

Filmes de junho no Star+

Brazil: O Filme (1985)

Culpado por Suspeita (1991)

Despertar de um Homem (1993)

Para Wong Foo, Obrigada por Tudo! Julie Newmar (1995)

Tempo de Matar (1996)

Garotas Selvagens (1998)

O Céu de Outubro (1999)

Sonho de uma Noite de Verão (1999)

Refém do Silêncio (2001)

Crimes de Primeiro Grau (2002)

Abaixo o Amor (2003)

A Passagem (2005)

Hitch: Conselheiro Amoroso (2005)

Palavras de Amor (2005)

Fonte da Vida (2006)

Sorte no Amor (2006)

Um Natal Brilhante (2006)

Corrida Mortal (2008)

Espertalhões (2008)

G.I. Joe: A Origem de Cobra (2009)

Por Amor (2009)

Rápida Vingança (2010)

O Último Desafio (2013)

A História Verdadeira (2015)

Pai em Dose Dupla (2015)

Minha Querida Primeira Dama (2016)

Pai em Dose Dupla 2 (2017)

O Atirador: O Extermínio Final (2017)

O Castelo de Vidro (2017)

Banana Split (2018)

Sin Rodeos (2018)

Rocketman (2019)

Zeroville: A Vida em Hollywood (2019)

A Batida Perfeita (2020)

La Boda de Rosa (2020)

Mapa do Sexo (2020)

Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre (2020)

Palm Springs (2020)

State of Mind (2020)

Yo Nena, Yo Princesa (2021)

Crush: Amizade Colorida (2022)

Fire Island: Orgulho e Sedução (2022)

Séries de junho no Star+

The Orville (Temporada 3) – 2 de junho

El Galán. La TV Cambió, Él No (Temporada 1) – 8 de junho

Family Guy (Temporada 20) – 8 de junho

Love, Victor (Temporada 3) – 15 de junho

Have You Seen This Man (Temporada 1) – 17 de junho

Only Murders In The Building (Temporada 2) – 28 de junho

Atlanta (Temporada 3) – 29 de junho

Obras do Nazismo (Temporadas 4 a 6) – 30 de junho

American Crime Story (Temporadas 1 a 3)

Inside North Korea’s Dynasty (Temporada 1)

LIMBO… Até eu decidir (Temporada 1)

Million Dollar Listing: New York (Temporada 9)

MotoGP Unlimited (Temporada 1)

Queens (Temporada 1)

Real Housewives of New Jersey (Temporada 11)

Sing or Die (Temporada 1)

Single Drunk Female (Temporada 1)