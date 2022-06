Viagens gastronômicas – 5 destinos incríveis para chocólatras

Redação

De manhã, de tarde ou de noite. Não há hora perfeita para um delicioso chocolatinho. Para alguns, aliás, as refeições só se tornam completas após um pedacinho de chocolate como sobremesa. Quem gosta de explorar o mundo pode aproveitar para planejar viagens gastronômicas e degustar os mais variados tipos da iguaria feita à base de cacau. A agência Quickly Travel preparou uma lista com cinco destinos incríveis para os chocólatras. Confira!

Viagens gastronômicas: destinos para quem ama chocolate

1. Bruxelas, Bélgica

Qualquer chocólatra que se preze precisa conhecer Bruxelas, na Bélgica. A cidade é amplamente reconhecida como a “capital do chocolate” e a fama não é por acaso. Isso porque ela abriga uma grande variedade de lojas e butiques incríveis de chocolates, como Godiva, na Gland Place, e Pierre Marcolini, na Galerie de la Reine. Outras grifes, como a Neuhaus, Guylian e a famosa Leonidas também são excelentes opções.

Espere por uma explosão de sabores em verdadeiras obras de arte feitas com cacau. Uma vez na terra dos waffles, experimente-os com uma boa dose de chocolate por cima.

2. Zurique, Suíça

Divulgação/Lindt PR

Zurique, na Suíça, é outro destino que não pode faltar na lista de um chocólatra profissional. A cidade suíça reúne experiências incríveis para os aficionados por chocolates, como a possibilidade de visitar a “Home of Chocolate”, a fábrica da Lindt. Inaugurada em setembro de 2020, o espaço abriga um charmoso museu com informações sobre o cacau e a história da tradicional marca de chocolates, mundialmente famosa. Além do tour pelo museu, os visitantes podem se deliciar com uma degustação de chocolates e até mesmo agendar cursos para criar o seu próprio doce.

3. Oaxaca, México

Na terra da tequila, o chocolate também arrumou uma maneira de brilhar, mas de um jeitinho um pouquinho diferente e com uma certo toque de especiarias pra lá de picantes. Oaxaca, no sul do México, é o epicentro da produção de chocolates do país e a grande responsável por tornar conhecido o famoso chocolate quente de Oaxaca, que figura entre os mais queridos do mundo. A bebida apresenta uma consistência e sabor único, já que, depois de colhido, o grão do cacau é cuidadosamente fermentado e moído em uma pasta arenosa com uma série de ingredientes para realçar o gosto.

4. Nova York, EUA

A cidade que nunca dorme apresenta uma grande variedade de cafeterias espalhadas por todos os cantos. São inúmeras opções de locais incrivelmente mágicos para os chocólatras de plantão, como a icônica loja da M&M’s, na Times Square, que oferece uma experiência totalmente imersiva e divertida para adultos e crianças. Quem quiser ir além do óbvio, pode aproveitar a dica da Quickly Travel para conhecer a Dominique Ansel Bakery, do Chef Dominique Ansel. Ele é o grande responsável pela invenção do Cronut, uma mistura de donut com a massa de croissant.

5. Paris, França

Outra opção bem interessante para quem aprecia um bom chocolate é a Cidade Luz, uma escolha clássica, que oferece uma grande oportunidade para uma profunda imersão na confeitaria francesa. Uma boa dica de atração é a casa de Chá Angelina Paris, uma das mais famosas de Paris. Por ali, é possível se deliciar com criações cheias de sabor e muito instagramáveis.

