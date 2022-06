Descubra quais são os personagens de Naruto mais populares

Bianca Bellucci

01/06/2022 | 08:55



Com base no site MyAnimeList, hub para fãs de animes e mangás, o 33Giga preparou um ranking com os 20 personagens de Naruto mais populares. As colocações são determinadas pelos próprios usuários, que votam em seus favoritos. É válido ressaltar que estão incluídos apenas nomes do desenho clássico e de Shippuden. Portanto, não há ninjas de Boruto: Naruto Next Generations. Confira!

1. Naruto Uzumaki – 76 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 1. Naruto Uzumaki – 76 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 2. Itachi Uchiha – 58 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 2. Itachi Uchiha – 58 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 3. Kakashi Hatake – 43 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 3. Kakashi Hatake – 43 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 4. Sasuke Uchiha – 26 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 4. Sasuke Uchiha – 26 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 5. Shikamaru Nara – 16 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 5. Shikamaru Nara – 16 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 6. Jiraiya – 12,6 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 6. Jiraiya – 12,6 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 7. Hinata Hyuga – 12,2 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 7. Hinata Hyuga – 12,2 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 8. Gaara – 12,1 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 8. Gaara – 12,1 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 9. Madara Uchiha – 10,8 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 9. Madara Uchiha – 10,8 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 10. Minato Namikaze – 10 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 10. Minato Namikaze – 10 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 11. Pain – 8,3 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 11. Pain – 8,3 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 12. Obito Uchiha – 6,9 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 12. Obito Uchiha – 6,9 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 13. Rock Lee – 5,6 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 13. Rock Lee – 5,6 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 14. Sakura Haruno – 4,9 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 14. Sakura Haruno – 4,9 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 15. Neji Hyuga – 3,6 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 15. Neji Hyuga – 3,6 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 16. Deidara – 3,5 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 16. Deidara – 3,5 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 17. Orochimaru – 2,3 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 17. Orochimaru – 2,3 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 18. Sasori – 1,9 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 18. Sasori – 1,9 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 19. Maito Gai – 1,8 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 19. Maito Gai – 1,8 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot × 20. Tsunade – 1,7 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot 20. Tsunade – 1,7 mil votos | Crédito: Divulgação/Studio Pierrot ×