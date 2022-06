PL aposta na eleição de Zacarias a federal para se fortalecer na região

Da Redação



01/06/2022 | 08:45



A eleição do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), a deputado federal na eleição de outubro é vista pelo Partido Liberal como peça fundamental para o fortalecimento da agremiação no Grande ABC. A avaliação é do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, que ontem se encontrou com o correligionário para definir estratégias para o pleito.

"Em primeiro lugar, o Zacarias é um candidato a deputado federal pelo PL, que busca o crescimento no (Grande) ABC. Pela primeira vez temos um prefeito. Já tivemos vereadores, mas deputado (federal) pelo PL do (Grande) ABC nunca tivemos", declarou Volpi ao Diário após receber o vice andreense em seu gabinete.

Zacarias tem intensificado sua agenda política no período de pré-campanha. Ele confirmou o teor da conversa com Volpi, sobre a necessidade de aumentar a representatividade da sigla no Grande ABC. "Fui lá justamente na condição de fortalecer o partido epedir apoio na minha pré-candidatura para deputado federal", disse o andreense.

Nas sete cidades, segundo Volpi, eleger o vice-prefeito à Câmara Federal é a prioridade do partido. "Acho que a candidatura do Zacarias tem um significado muito grande para o crescimento, desenvolvimento e até de poder político no (Grande) ABC. Vai ser muito importante", destacou o ribeirão-pirense.

O político de Santo André disse ter sido "muito bem recebido" pelo correligionário, a quem conhece há muitas décadas. "É amigo meu desde a época do PTB. Hoje estamos no mesmo partido, o PL", relembrou Zacarias, que recebeu a promessa de apoio irrestrito do prefeito de Ribeirão.

"Trocamos muitas figurinhas, (Volpi) apresentou algumas pessoas e alguns nomes para a gente estar conversando, estreitando relacionamento. Já somos amigos há muito tempo, mas agora com compromisso e um projeto na minha campanha. Foi uma reunião muito oportuna e muito positiva", sintetizou Zacarias.

O vice-prefeito de Santo André afirmou que o PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, precisa formar bancada forte em Brasília, na eleição de outubro, para garantir a transferência de recursos federais para os municípios do Grande ABC ­ daí a importância de angariar apoios como o de Volpi.

HISTÓRICO

Aos 60 anos, Luiz Zacarias de Araújo Filho nasceu em Santo André e tem formação em ciências contábeis. Antes de ser eleito e reeleito vice-prefeito, na chapa encabeçada por Paulo Serra (PSDB), havia exercido cinco mandatos de vereador na Câmara, onde hoje uma das 21 cadeiras é ocupada por um de seus três filhos, Lucas Zacarias (PTB).