Rússia contorna sanções e esconde origem de cargas de petróleo levadas aos EUA

01/06/2022 | 08:28



À medida que o Ocidente impõe sanções contra o petróleo russo, exportadores e refinadores estão escondendo as origens da commodity que transportam a outros países. Alguns combustíveis que se acredita terem sido parcialmente feitos de petróleo russo desembarcaram em Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, no mês passado.

As cargas foram levadas por meio do Canal de Suez e do Atlântico de refinarias indianas, que têm sido grandes compradoras de petróleo russo, de acordo com registros de embarque, dados da Refinitiv e análises do Centro de Pesquisa de Energia e Ar Limpo, com sede em Helsinque.

Após a invasão da Ucrânia e as sanções dos EUA e da União Europeia (UE), exportadores estão trabalhando para obscurecer as origens do petróleo russo para mantê-lo fluindo. O óleo está sendo escondido em produtos refinados misturados, como gasolina, diesel e produtos químicos.

O petróleo também está sendo transferido entre navios no mar, uma tática usada para comprar e vender petróleo de Irã e Venezuela, que também são alvos de sanções. As transferências estão acontecendo no Mediterrâneo, na costa da África Ocidental e no Mar Negro, com o petróleo indo para a China, Índia e Europa Ocidental, segundo as companhias de navegação. Fonte: Dow Jones Newswires.