Taxa de desemprego da zona do euro fica estável em 6,8% em abril

01/06/2022 | 08:20



A taxa de desemprego da zona do euro estabilizou em 6,8% em abril, em relação ao resultado de março, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado de abril veio 0,1 ponto porcentual acima do que esperavam analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O dado de março não sofreu revisão. A Eurostat estima que havia 11,181 milhões de desempregados na zona do euro em abril. Em relação a março, o número de pessoas sem emprego na região teve recuo de 93 mil.