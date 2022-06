Egito anuncia a descoberta de 250 sarcófagos

01/06/2022 | 07:02



Arqueólogos que trabalham perto do Cairo descobriram centenas de antigos sarcófagos egípcios e estátuas de bronze de divindades. A descoberta em um cemitério na região de Saqqara continha estátuas dos deuses Anúbis, Amon, Min, Osíris, Isis, Nefertem, Bastet e Hator, juntamente com uma estátua sem cabeça do arquiteto Imhotep, que construiu a pirâmide de Saqqara, informou o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito.

Os 250 caixões, 150 estátuas de bronze e outros objetos datam de período de cerca de 500 anos antes de Cristo, explicou o ministério. Eles eram acompanhados por um instrumento musical conhecido como sistro, feito de um arco atravessado por hastes metálicas soltas e que, quando agitadas, produziam um som de chocalho. Também foi identificada uma coleção de vasos de bronze usados em rituais de adoração à deusa Isis.

Os caixões de madeira pintados foram encontrados intactos em poços funerários e continham múmias, amuletos e caixas de madeira. Também foram encontradas estátuas de madeira de Néftis e Isis de um período anterior, ambas com faces douradas.

Um caixão continha um papiro bem preservado escrito em hieróglifos, talvez versos do Livro dos Mortos, e foi enviado ao laboratório do Museu Egípcio no Cairo para estudo, revelou Mostafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades.

Uma coleção de cosméticos também foi encontrada, incluindo recipientes de kohl (tinta específica para maquiagem ao redor dos olhos), além de pulseiras e brincos. Os caixões serão transferidos para exibição no Grande Museu Egípcio, em construção perto das Grandes Pirâmides de Gizé e com inauguração prevista para o fim deste ano. "Inventor da construção de pedra talhada, Imhotep revolucionou a arquitetura do mundo antigo.

Encontrar a tumba dele era um dos principais objetivos desta missão arqueológica que já está há quatro anos explorando este local", festejou Waziri. O local vem fornecendo um fluxo constante de descobertas arqueológicas nos últimos anos. A missão está escavando na área desde 2018 e já encontrou uma série de achados notáveis.

O sítio arqueológico de Saqqara, situado cerca de 15 quilômetros ao sul das famosas pirâmides do planalto de Gizé, faz parte da lista do patrimônio mundial da Unesco, braço para a Educação e Cultura das Nações Unidas, e é conhecido pela famosa Pirâmide Escalonada do faraó Djoser.

Em janeiro do ano passado, o Egito havia anunciado a descoberta de novos "tesouros" arqueológicos em Saqqara, entre eles 50 sarcófagos do Novo Império, com mais de 3 mil anos de idade. Segundo as autoridades egípcias, as novas descobertas ajudarão a "reescrever a história" deste período.

TURISMO

Para além disso, o país espera que a boa notícia ajude na retomada do turismo, bastante afetado durante a pandemia de covid-19. O setor, que emprega 2 milhões de pessoas e é responsável por mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB), vem sendo afetado desde a Primavera Árabe, a série de protestos de rua iniciada em 2011.

O ministro do Turismo, Khaled al-Anani, chegou a dizer que seu país perdia US$ 1 bilhão em receitas a cada mês por causa da suspensão de voos e do fechamento dos principais destinos turísticos do país. A situação ainda não está normalizada e o fluxo agora também é influenciado negativamente pela guerra entre Rússia e Ucrânia - que respondiam por mais de 2 milhões de turistas. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.