Casos de coronavírus sobem 133% na região

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/06/2022 | 00:01



A Covid volta a assustar os moradores das sete cidades do Grande ABC. Depois do respiro nos indicadores em abril, os números subiram em maio. De acordo com informações dos boletins epidemiológicos das prefeituras, na comparação do quarto e do quinto mês do ano, a alta no número de infectados foi de 133,5%, passando de 2.777 para 6.484, já em relação as mortes, o acréscimo foi de 16,9%, de 59 para 69.

O indicador que mais preocupa, no entanto, é o de pacientes internados em razão do coronavírus. De acordo com dados da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), o número de pessoas com Covid acamadas na região subiu 130,4% na comparação dos indicadores do dia 30 de abril com o apurado ontem, passando de 69 para 159. Atualmente, são 65 pessoas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 94 em enfermarias – há 30 dias eram 35 em vagas de emergência e 34 em enfermarias.

Também é observada alta significativa na comparação dos dados da pandemia dos últimos sete dias, quando foram apurados 2.536 casos e 27 mortes, contra 782 infectados e 17 óbitos dos sete dias imediatamente anteriores. Isso representa alta de 224,3% nos casos e 58,8% nas mortes.

Em relação a vacinação, as cidades da região registram alta cobertura em relação a primeira dose. De acordo com dados das prefeituras, quatro municípios – São Caetano, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo – já ultrapassaram a barreira dos 99% de cobertura levando em consideração o público com 5 anos ou mais, faixa etária que pode ser protegida de acordo com o PNI (Programa Nacional de Imunização). No geral, 96,6% dos moradores do Grande ABC iniciaram o esquema vacinal.

Já em relação a segunda dose, a cobertura é de 90,8% e apenas 64% dos moradores receberam o reforço – veja dados por cidade na arte abaixo.