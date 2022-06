Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



01/06/2022 | 00:01



A partir de hoje, as escolas da região e pessoas graduadas já podem fazer as inscrições para a 16° edição do Desafio de Redação, maior concurso literário do Grande ABC, promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A disputa conta com seis categorias, que divide alunos do 6° ano até moradores com ensino superior completo, e premiará os vencedores com bolsas universitárias integrais, tablets, televisores e notebooks.

O tema da redação deste ano será Resgate da Cidadania se Faz com Solidariedade e Empatia, definido durante reunião realizada na semana passada pelos organizadores do concurso e dirigentes de ensino, em encontro na sede do Diário, em Santo André.

A novidade deste ano será a retomada do modelo presencial, com redações manuscritas por alunos e professores em salas de aula. Nos últimos dois anos, por causa das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o Desafio foi realizado de maneira on-line.

A coordenadora do concurso literário Josiana Abrão revela que a expectativa dos organizadores é superar a marca de 100 mil textos. “Acreditamos que com esse novo formato mais escolas participem e, assim, possibilitem que mais alunos possam concorrer aos prêmios. Lembrando que são duas bolsas de estudos integrais universitárias”, explica. Além dos prêmios individuais, a escola que conseguir o maior número de participantes receberá o valor de R$ 3.000.

As premiações variam de acordo com cada categoria. Candidatos que integram o ensino médio concorrem a uma bolsa integral de graduação na USCS. O vencedor pode escolher qualquer curso, inclusive medicina, mas precisará passar pelo processo seletivo da instituição. Já as pessoas que possuem curso superior também podem participar e concorrem a bolsa de pós-graduação lato sensu.

Além dos cursos universitários totalmente custeados pela USCS, os destaques das demais categorias do Desafio de Redação serão presenteados com 28 tablets, quatro televisores e três notebooks. O melhor texto de professores também tem direito a um notebook.

O prazo para a confecção das redações vai até 7 de outubro. As cinco categorias que envolvem alunos e professores só aceitarão textos redigidos em papel. Para se inscrever, as instituições de ensino interessadas devem mandar e-mail para (desafioredacao@dgabc.com.br) ou pelo telefone (4435-8133) e informar a estimativa de alunos que irão participar do concurso. A partir disso o Diário irá entregar e retirar as caixas com as provas nas unidades.