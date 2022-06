Cautela, sem alarmismo

Do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 23:59



Os números de Covid-19 no Grande ABC voltaram a aumentar. Boletins epidemiológicos divulgados pelas sete cidades apontam alta de 133,5% no número de infectados pelo novo coronavírus em maio, quando os dados do mês passado são comparados aos de abril. Os registros pularam de 2.777 para 6.484. As internações causadas pela doença também saltaram 130% no mesmo período, de 69 a 159. As mortes subiram 16,9%, de 59 para 69. Há razões para cautela, mas não para alarmismo. A manutenção de alguns cuidados pessoais e a vacinação em massa da população são suficientes para fazer os indicadores recuarem. A população pode ajudar sobremaneira na tarefa.



Autoridades paulistas já estão em alerta. Com a possibilidade de o Brasil estar vivendo a quarta onda, dado o recrudescimento dos casos, o Comitê de Contingência da Covid-19 do governo do Estado recomendou ontem a volta do uso de máscaras em locais fechados – obrigatoriedade que havia sido abolida em 17 de março pelo então governador João Doria (PSDB). A mobilização não é descabida. Pelo contrário. Embora muitos dos infectados não procurem o médico, posto que os sintomas são menos agressivos, certamente por causa dos efeitos da vacinação, a velocidade de propagação do novo coronavírus está acelerada. Escolas estaduais na região, por exemplo, têm 100 doentes confirmados.



É conhecida a receita para impor barreiras ao agente transmissor. E a sociedade pode ter participação efetiva no processo. Primeiro seguindo as regras de higiene e distanciamento. Limpar as mãos com álcool gel, utilizar máscaras protegendo boca e nariz e evitar contato com outras pessoas ao surgimento de quaisquer sintomas são precauções importantíssimas na guerra contra o coronavírus, que ainda não foi vencida – como muitas pessoas chegaram, equivocadamente, a crer ante o arrefecimento da pandemia. Importante também completar o ciclo vacinal, recomendação das autoridades sanitárias que muitos moradores da região não obedeceram. É hora de cada um fazer a sua parte.