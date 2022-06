Atividade física é fundamental

Do Diário do Grande ABC



Inúmeros estudos já comprovaram que exercícios regulares são capazes de melhorar a nossa qualidade de vida e prevenir as principais consequências do sedentarismo, como indisposição, insônia, ganho de peso, dores articulares e estresse, além de doenças como infarto, hipertensão, diabete e depressão. A inatividade física, em contrapartida, já é considerada pandemia, responsável por mais de 5 milhões de mortes por ano ao redor do mundo. Somada à pandemia da Covid-19 iniciada em 2020, ela foi responsável por caracterizar estado de sindemia global, o que provocou o aumento de comorbidades como obesidade, doenças respiratórias, reumatológicas e vários tipos de câncer.



É fato que exercícios físicos podem até mesmo aumentar a nossa expectativa de vida. O que nem todos sabem, porém, é que eles devem ser colocados em prática em todas as idades, desde a infância até a velhice. Quanto antes forem incentivados, mais chances têm de se tornar hábito. É muito comum, por exemplo, a criança que participa de esportes ou brincadeiras mais físicas se tornar adulto ativo. Mesmo os bebês, que ainda não se deslocam, podem praticar exercícios. A eles, é recomendado que permaneçam por pelo menos 30 minutos ao dia na posição prona (rosto e peito para baixo) enquanto estiverem acordados. Aqueles com menos de 1 ano, por exemplo, devem se manter fisicamente ativos várias vezes ao dia. E isso pode ser feito de diversas maneiras, principalmente por meio de brincadeiras e jogos interativos, o que ajuda no desenvolvimento da capacidade motora e da cognitiva.



Para os pequenos de 3 e 4 anos, o ideal é que tenham ao menos três horas de atividades físicas, desde moderadas até vigorosas, distribuídas ao longo do dia. Dica é investir em brincadeiras prazerosas e lúdicas. Já as crianças mais velhas e os adolescentes devem realizar atividades aeróbicas, que, em pelo menos três vezes por semana, precisam estar associadas a exercícios de força. Outro ponto importante dessa prática, especialmente nessa faixa etária, é que ela ajuda no processo de socialização, fortalecendo os vínculos afetivos e estimulando o sentimento de pertencimento.



Aos adultos, o recomendado é que façam semanalmente de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica moderada ou, pelo menos, de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica vigorosa. Para obter benefícios secundários, eles podem intensificar a frequência duas vezes na semana, com movimentos que ajudem no fortalecimento do corpo. Os idosos, por sua vez, precisam colocar em prática exercícios funcionais três vezes na semana, a fim de manter a coordenação e o equilíbrio, tão essenciais para a qualidade de vida nessa faixa etária.



Alexandre Giffoni é médico nutrólogo do Hospital Igesp.



PALAVRA DO LEITOR

Autoteste – 1

Pronto! Daqui uns dias o valor do teste vai aumentar também (Dispara procura por autoteste nas farmácias do Grande ABC). Toda vez que um produto é muito vendido, os comerciantes aumentam o preço e dizem que é a crise.

Shirlei Brito

do Facebook



Autoteste – 2

Lógico, os convênios não estão mais fazendo o teste nos hospitais. Entregam guias para marcar nos laboratórios, o que demora dias. Então não tem como ficar esperando todo esse tempo para saber se estamos com o vírus ou não. Aí, lá vaia a gente custear o próprio exame.

Rosemary Marabiza

do Instagram



Servidores

Quem sabe assim esses ‘profissionais’ comecem a atender melhor a população, pois a maioria é mal-educada (Santo André vai reajustar salário de agentes de saúde).

Stela Maris Câmara Leal

do Facebook



Nas mãos

O combustível, devido ao efeito cascata, hoje é o principal ator inflacionário no Brasil. O governo federal aliviou, reduziu os impostos, mas o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos Estados é extorsivo, imoral. O Legislativo, em benefício coletivo, pode solucionar o problema, reduzir a inflação. Os deputados e senadores que elegemos têm a faca e o queijo nas mãos. São eles que fazem as leis. Basta aprovar, no máximo, em 10% o ICMS na origem, na refinaria, valor para o cálculo em cada primeiro dia útil de cada mês e será baita alívio na inflação.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Irregulares

Quantas pessoas precisam morrer para que o poder público abra os olhos e fiscalize as obras nos morros, ou em torno das represas? Primeiro constroem, depois aparecem os oportunistas oferecendo água, luz, TV a cabo etc. Tudo feito na cara do poder público, que, além de negligente, não é capaz de proibir tais construções utilizando-se da lei. Uma volta pela Represa Guarapiranga, em São Paulo, nos dá a dimensão da negligência do poder público. Além de ser área preservada, onde deveria haver apenas verde, temos famílias poluindo a água que grande parte da população da Capital consome. Governos também passam, só não passa a dor de quem teve a família inteira ou parte dela morta.

Izabel Avallone

Capital



GCM, 37 anos

Neste 31 de maio a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André completou 37 anos de existência. Criada inicialmente com objetivo de proteger o patrimônio público, a GCM passou a ser importante instrumento de apoio na área da segurança pública como um todo, mesmo sendo esta sendo atribuição do Estado. Nossa Guarda Civil Municipal é destaque constante nos noticiários, pelo eficiente trabalho que realiza no dia a dia. Temos corporação que se pauta pela disciplina, honra e integridade, que cuida com afinco do mais importante patrimônio da cidade, que é o munícipe. Parabéns a todos que compõem essa importante instituição, em especial à atual comandante Vincenzina de Simone.

Ronaldo Martim

Santo André



Toyota

Há alguns anos um certo prefeito elevou a alíquota de imposto em São Bernardo, com o pretexto de igualar aos demais municípios da região e, assim sendo,equilibrar-se-ia a competitividade na região (Toyota reitera encerramento das atividades em São Bernardo). Salvo engano, acho que foi em 2017 tal feito. Se os empresários não fizerem os seus malabarismos tributários – algo extremamente legal –, não suportarão o fardo. Isso é bem óbvio!

Zenão Bernardo

do Facebook