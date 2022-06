Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/06/2022 | 00:01



O governo do Estado de São Paulo autorizou ontem o reajuste do Vale-Gás de R$ 100 para R$ 110. O aumento de 10% no valor das parcelas bimestrais do benefício vai atender as 18,5 mil famílias (cerca de 74 mil pessoas) no Grande ABC, chegando a mais de 426 mil famílias (2 milhões de pessoas aproximadamente). Todas as famílias estão inscritas no Bolsa do Povo, programa de assistência social e transferência de renda estadual.

“A gente está aumentando os programas sociais do Estado, como o Vale-Gás e outros, no limite que a lei permite porque sabemos que a vida não está fácil e precisamos ajudar quem mais precisa. Todos os programas sociais do Estado estão dentro do Bolsa do Povo”, afirmou o governador Rodrigo Garcia (PSDB).

O reajuste foi confirmado durante uma visita que o governador fez à beneficiária Isabella Silva Rodrigues, que reside no Jaraguá, na Zona Norte da capital, e recebe o Vale-Gás desde o ano passado. Ela tem 20 anos, é mãe de uma criança de 2 anos e mora com a mãe e dois irmãos. Atualmente, Isabella está sem emprego.

O Vale-Gás é pago em três parcelas bimestrais, com o novo valor de R$ 110 aplicado de forma imediata. O aumento foi determinado para deixar o valor do benefício compatível aos preços atuais dos botijões de 13 kg do gás de cozinha, conforme dados colhidos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo). De acordo com as informações da agência, o botijão de gás em São Paulo tinha preço médio de R$ 112 entre os últimos dias 15 e 21. Em julho de 2021, quando as primeiras parcelas do Vale-Gás começaram a ser pagas, o valor médio do mesmo produto em São Paulo era de R$ 91.

A secretária de Desenvolvimento Social do Estado Laura Machado explicou que a estimativa é que um botijão de gás garanta as necessidades de cada família por até 70 dias, com uso médio diário do fogão por três horas. Assim, cada uma das três parcelas bimestrais assegura a comprá de um botijão por família beneficiada. “Sabemos que as famílias mais vulneráveis concentram a alimentação em suas residências e essa ajuda é importante para garantir a segurança alimentar”, pontuou.

O reajuste deve significar impacto de R$ 21 milhões para o pagamento do Vale-Gás até dezembro de 2022. O valor total investido pelo governo de São Paulo desde o lançamento do programa, em junho de 2021, já chegou a R$ 181,2 milhões. Não há previsão se o Vale-Gas, pensado para durar um ano (as famílias beneficiadas começaram a receber em julho e setembro de 2021) será prorrogado.