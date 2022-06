Tigre é a única equipe do País que ainda não levou gol no Brasileiro

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 23:59



De volta à Série D do Campeonato Brasileiro após cinco anos, o São Bernardo FC, além da boa campanha, tem outro feito a ser comemorado. O time do técnico Márcio Zanardi se mantém como o único que ainda não tomou gol analisando as quatro divisões do futebol nacional – Séries A, B, C e D. A última vez em que a equipe da região foi vazada foi no dia 22 de março, na derrota para o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, gol de Calleri, aos 46 minutos do segundo tempo, resultado que eliminou o Tigre da competição.



De lá para cá já são sete jogos, ou 681 minutos, já acrescentados os acréscimos de cada partida. Na estreia da Quarta Divisão, dia 17 de abril, empate em 0 a 0 com a Portuguesa carioca, no Estádio 1º de Maio. Depois, mesmo placar frente ao Paraná, em Curitiba, dia 24; vitória sobre o Santo André (1 a 0), no Estádio Bruno Daniel, dia 30; triunfo por 3 a 0 em cima do Oeste de Barueri, em casa, dia 7 de maio; nova vitória, desta vez sobre o Cianorte (1 a 0), no 1º de Maio, dia 14; igualdade com o Pérolas Negras (0 a 0), no Rio, dia 22; e, por fim, empate com o Nova Iguaçu (0 a 0) na última rodada, no Rio, dia 28.



“É realmente uma grande marca. É uma marca importante, que nos ajuda na competição. A equipe está sabendo se comportar muito bem defensivamente, mas temos muito a evoluir”, sentencia o técnico Márcio Zanardi.



Líder do Grupo G, com 15 pontos, após quatro triunfos e três empates, o Tigre tem como um de seus aliados para o retrospecto o Estádio 1º de Maio, já que o Tigre ainda não perdeu na praça esportiva neste ano, no total de nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates, entre Paulistão e Série D.



De acordo com o zagueiro Mattheus Salustiano, a invencibilidade e, consequentemente, boa campanha devem-se à entrega de todos em prol do Tigre. “Este grande momento se deve a toda a equipe. Desde o João Carlos lá na frente até o Alex no gol. Todos ajudando desde o ataque na marcação. É isso que o professor Márcio (Zanardi) nos pede nos treinamentos e todos estão entendendo. Com o time jogando junto e ajudando na marcação desde lá na frente, ajuda muito a gente lá na defesa. E esperamos manter essa média o máximo que for possível.”



Já o goleiro Alex Alves, “feliz com o momento” da equipe, e que não sabe o que é buscar a bola no fundo das redes neste ano, segue a mesma linha de raciocínio do defensor. “É trabalho de toda a equipe, do professor Ricardo (Toledo, treinador de goleiros), da comissão técnica. Costumo dizer que é trabalho de todos, do pessoal do ataque, do meio de campo e da defesa, para manter essa marca. Isso é um trabalho importante de todos para nos manter com uma defesa segura, sólida, para entrar em campo e não sofrer os gols.”



“Estamos buscando fazer a nossa parte. A equipe está muito concentrada e nós, da defesa, entramos sempre com o pensamento de fazer a nossa parte, evitando sofrer gols e o principal, que é ajudar a equipe a buscar as vitórias”, completa o também zagueiro Ítalo.



Se a defesa comemora a proeza de ainda não ter sido vazada, outro setor do time, o ataque não tem tido grande eficiência e foi às redes apenas seis vezes nesta Série D, mas que tem sido suficiente para manter o time nas primeiras posições. Está atrás somente de Nova Iguaçu e Cianorte, que balançaram as redes sete vezes na chave. Para se ter ideia, o artilheiro do torneio, Franklin Geovane de Santana Chagas, atacante do Retrô, do Pernambuco, tem sete gols.



A segunda menos vazada da Série D é a defesa do Paraná, que só tomou um gol. O melhor ataque da competição é o do CSE (Clube Sociedade Esportiva), da cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Tuna Luso, do Pará, e Crato, do Ceará, são os piores, comemoraram até agora apenas duas vezes. O próximo adversário do Tigre é o próprio Nova Iguaçu, pela oitava rodada, dia 4, às 15h, no Rio de Janeiro.