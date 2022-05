Palmeiras tem série difícil de jogos para confirmar força no Brasileirão

31/05/2022 | 18:35



O Palmeiras vai ter uma sequência de jogos complicada no mês de junho para confirmar sua regularidade no Campeonato Brasileiro. O time do técnico Abel Ferreira vai disputar seis jogos pela principal competição nacional, sendo três no Allianz Parque, mas diante de rivais diretos na classificação e ainda vai ter o clássico com o São Paulo, no Morumbi.

Com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o atual líder - tem os mesmos 15 pontos de Atlético-MG e Corinthians, mas com melhor saldo de gols -, encara o atual campeão brasileiro, no domingo, em casa. Depois pega o 'novo milionário' Botafogo (dia 9), também no Allianz Parque, mas o confronto seguinte é com o Coritiba (dia 12), no Paraná, um obstáculo sempre difícil.

Dia 15, o atual bicampeão da América recebe o Atlético-GO para depois visitar São Paulo (dia 20) e Avaí (dia 26). Antes, no dia 22 ou 23, terá o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra adversário a ser definido no sorteio da próxima terça-feira (dia 7), na sede da CBF.

Com jogos a cada três ou quatro dias, Abel deverá manter o rodízio da equipe. E para manter o elenco em forma, atletas mais jovens poderão ser utilizados.