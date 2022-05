Joelma aparece com rosto inchado e preocupa fãs: 'sequelas da covid'

31/05/2022 | 18:01



A cantora Joelma preocupou os fãs após um vídeo de sua apresentação em Paraubebas, no Pará, circular nas redes sociais. No show, realizado no sábado, 28, a cantora aparece com o rosto inchado e o público questionou o motivo.

Em nota, a assessoria de imprensa da cantora afirmou ao E+: "Ela está com inchaço devido a sequelas da covid-19. Tem dias que está bem, outros não. E está em constante tratamento".

A cantora já foi diagnosticada com covid-19 três vezes, sendo a última em janeiro deste ano. Na ocasião, ela afirmou que estava com o quadro de vacinação contra a doença completo.

No fim de 2020, a cantora participou do programa Encontro, da TV Globo, e relatou que estava sofrendo com o vaivém do inchaço, uma das sequelas da doença.

"Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada", contou Joelma na época.