Fã safadinha passa mão boba em Diogo Nogueira e dispara: A Paolla que me perdoe

31/05/2022 | 16:11



Que Diogo Nogueira faz um baita sucesso entre os fãs, isso a gente já sabe! No último final de semana, o cantor marcou presença na Virada Cultural de São Paulo e levou o público da Freguesia do Ó à loucura. Entre uma música e outra, ele aproveitou para descer do palco e ficar pertinho dos admiradores - o que ele não esperava era que ganharia uma mão boba.

Acompanhando a apresentação diretamente da grade do show, a mulher não pensou duas vezes em dar aquela apalpada no artista. Pensa que acabou? Nananinanão! Ela ainda ganhou fama nas redes sociais ao ser entrevistada por um repórter da Globo e disparar a seguinte frase:

A Paolla que me perdoe, mas eu apertei tudo o que eu podia!

No Twitter, os fãs brincaram:

Essa senhora representa o público feminino do Brasil se tivesse a mesma oportunidade que ela.