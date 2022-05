Kristen Stewart e Robert Pattinson juntos novamente? Diretor tem ideia de filme com o ex-casal

31/05/2022 | 16:10



Será que teremos Kristen Stewart e Robert Pattinson juntos novamente? Ainda não existe nada certo, mas em entrevista ao site World Of Reel, o diretor canadense David Cronenberg, que trabalhou recentemente com a atriz no filme Crimes do Futuro, disse acreditar no potencial do reencontro de Stewart e Pattinson em uma nova produção. Como o diretor já trabalhou com os dois atores, ele comentou sobre a forma como os conheceu e sobre os trabalhos que participaram.

Foi Robert quem realmente me apresentou a Kristen. Eles se desenvolveram lindamente, separadamente, como atores. Fazendo filmes artísticos e levando isso adiante com sucesso. Kristen e eu nos divertimos muito e Rob e eu nos divertimos muito. Para mim, sim, posso definitivamente pensar em um filme ou numa ideia que seria ótima para tê-los juntos.

Cronenberg adiciona sobre o cuidado ao falar do assunto, pois os atores tiveram um relacionamento fora das telas que deixou muitos fãs tristes com o término, já que na época eles eram os queridinhos de Hollywood e uma traição públicar de Kristen chocou a todos.

Eu não quero entrar nesse [assunto] porque esse não seria meu próximo filme. Porém, isso pode ser problemático, já que os fãs podem esperar um certo tipo de relacionamento e isso atrapalharia a criação de novos personagens para [Stewart e Pattinson]. Então, tenho uma sensação estranha de que pode ser problemático; é algo apenas teórico por enquanto.

O cineasta tem o apelido de Barão de Sangue por suas produções do gênero horror corporal, que surpreendem o público, como a obra Crimes do Futuro em que a atriz Kristen Stewart participou. O filme foi considerado tão chocante que uma parte do público presente no Festival de Cannes saiu antes do término da sessão.