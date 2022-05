Conheça os 25 melhores hotéis do mundo em 2022

Redação

O Tulemar Bungalows & Villas, situado em Manuel Antonio, na Costa Rica, desponta no topo do ranking dos 25 melhores hotéis do mundo divulgado pelo Travellers’ Choice Awards 2022. A seleção é elaborada anualmente a partir das opiniões, dos comentários e das avaliações dos usuários do site TripAdvisor.

O hotel costa riquenho é seguido de perto pelo brasileiro Colline de France, em Gramado, eleito como o segundo melhor do mundo. O grego Ikos Aria, localizado em Céfalos, na Ilha Cós, completa o pódio. O empreendimento da Grécia também foi premiado como o melhor resort all-inclusive do planeta e o melhor hotel de luxo do mundo.

Além da seleção de melhores hotéis do mundo, o Travellers’ Choice Awards 2022 divulgou listas como a dos melhores hotéis do Brasil e a dos hotéis mais românticos do país. Esta última foi vencida pelo Hotel Valle D’Incanto, situado em Gramado.

Os 25 melhores hotéis do mundo

Veja a lista completa dos 25 melhores hotéis do mundo em 2022 segundo o Travellers’ Choice Awards. Clique nos nomes para ver detalhes e fazer reservas.

Tulemar Bungalows & Villas, o melhor hotel do mundo

Próximo do centrinho tomado de restaurantes e lojinhas de Manuel Antonio, na costa oeste (a melhor) da Costa Rica, a três horas de carro da capital San José e a apenas quatro minutos de carro da pela Playa Tulemar, o Tulemar Bungalows & Villas não foi eleito o melhor hotel do mundo em 2022 à toa.

O hotel serve de base para quem vai visitar o Parque Nacional Manuel Antonio, com trilhas e praias espetaculares. Cercado de verde, o refúgio é perfeito para quem deseja se isolar em meio à natureza costa riquenha.

Dentro do empreendimento, o hóspede encontra villas são enormes, com cozinhas, diversos quartos e varandas com vista para o mar. Para se divertir, há quatro piscinas com borda infinita, uma piscina apenas para adultos e banheiras de hidromassagem. Ao lado de uma delas tem um excelente restaurante, que serve pratos saborosos em todas as refeições.

As diárias no líder entre os melhores hotéis do mundo em 2022 custam a partir de US$ 250.

Como é o Colline de France, melhor hotel do Brasil

Colline de France, em Gramado

O Colline de France tem arquitetura, paisagens e serviço inspirados nos anos clássicos da França. Uma vez no hotel, o hóspede pode relaxar em meio uma piscina aquecida cercada de gazebos, no spa ou diante das bougainvilles centenárias espalhadas pelo jardim.

Amplas e confortáveis, as 34 suítes do hotel em Gramado abrigam móveis artesanais em estilo Luís XV, camas com lençóis de algodão de 300 fios da Trussardi/Trousseau, lustres belíssimos e amenities L’Occitane.

A gastronomia servida no restaurante Bistrot, também de inspiração francesa, é de alto nível. Os croissants servidos no café da manhã, por exemplo, são um sucesso.

As diárias no segundo entre os 25 melhores hotéis do mundo em 2022 custam desde R$ 995.