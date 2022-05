GCM de Santo André completa 37 anos

Renan Soares

Especial para o Diário



31/05/2022 | 13:57



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André completa nesta terça-feira (31) seu 37° aniversário. A corporação uniformizada e armada foi instituída em 31 de maio de 1985, fundamentada nas Constituições Federal, Estadual e na Lei Orgânica do Município. A Guarda tem como objetivo proteger o patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais, além de apoiar, quando convocada, a administração municipal respeitando sempre a legislação.

O evento em comemoração ao aniversário da corporação foi realizado no espelho d''água do Paço Municipal e contou com a presença de membros que marcaram história na corporação, como a atual comandante, Vincenzina de Simone, um dos integrantes da primeira turma, inspetor Valdecir Maia e a primeira mulher no comando da GCM, Lilian Gouvêa, que comandou a Guarda entre 1989 e 1991. A cerimônia contou com entregas de honra ao mérito a agentes que se destacaram pela corporação durante as mais de três décadas de história.

Outras autoridades, como o prefeito Paulo Serra (PSDB), o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Edson Sardano, e o secretário adjunto de Segurança Cidadã, Major Edson Lima, também participaram da celebração e receberam moção de gratidão pelo apoio à corporação nos últimos anos, que recebeu pela atual gestão um novo estatuto, além da aplicação de recursos constantes, como os R$ 12 milhões no início do ano por um pacote de segurança.

"Fizemos questão de fazer um evento sim, simbólico, importante não só pelo momento que a guarda vive, a questão de respeito não é só a viatura, não é só a remuneração. A gente pode falar isso com muita tranquilidade, de boca cheia quando a gente aprovou logo no primeiro ano da gestão, com todas as dificuldades, o estatuto da guarda, que é um plano de carreira da GCM. Isso é mais importante ainda porque simboliza o respeito o diálogo, a consideração, o reconhecimento da importância dessa instituição no dia a dia, na vida da nossa cidade", comentou o prefeito Paulo Serra.

Estiveram presentes na celebração membros da força de segurança de outros municípios, como São Bernardo, São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra. Finalizando com o início de uma operação conjunta das forças, a Operação Visibilidade, atuando nas divisas dos municípios com a região metropolitana.