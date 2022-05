Ana Furtado compartilha foto se despedindo de André Marques

31/05/2022 | 14:10



Após o anúncio do encerramento de contrato entre André Marques e TV Globo, ocorrido na última segunda-feira, dia 30, Ana Furtado publicou em sua página no Instagram um texto de despedida em homenagem ao ator e apresentador, nesta terça-feira, dia 31. No texto Furtado escreveu:

Que honra e prazer ter vivido tantas histórias e desafios ao seu lado nesses mais de 20 anos, desde o Vídeo Show. Pra você, meu parceiro IRMÃO, eu só posso desejar as coisas mais lindas do mundo. Que você realize todos os seus sonhos e seja sempre muito feliz! Estarei sempre aqui. Love You.

No anúncio do rompimento do contrato, o ator comentou que o final foi de comum acordo, após muita conversa entre as partes. Lembrando que foram quase 30 anos na empresa e que André Marques saiu com um comunicado da Globo informando que ele tem as portas abertas nas múltiplas plataformas do grupo.