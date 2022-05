Dan Stulbach comemora início de suas gravações para Pantanal: Feliz de fazer parte

31/05/2022 | 13:11



Seja muito bem vindo! O ator Dan Stulbach chegou no último domingo, dia 29, no set de gravações da novela das nove da TV Globo, Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Dan viverá o deputado Ibraim Chaguri, que na antiga versão foi interpretado por Rubens Corrêa. Com previsão para estrear no segundo semestre de 2022, o ator já está em clima de comemoração de fazer parte da equipe e compartilhou em seu Instagram:

Começaram as gravações de Pantanal. Feliz em fazer parte!

O deputado Ibraim será pai de Érika, interpretada por Marcela Fetter, que terá um filho com José Lucas, primogênito de José Leôncio e o personagem de Dan viajará para o Pantanal justamente atrás do reconhecimento de seu neto. Será que vem treta por aí na trama?