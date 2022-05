Paolla Oliveira e Marcelo Serrado falam sobre bastidores de Cara e Coragem: - É uma grande confusão

31/05/2022 | 13:10



Paolla Oliveira e Marcelo Serrado interpretam os dublês Pat e Moa na novela das sete da TV Globo, Cara e Coragem. Durante participação no programa Encontro nesta terça-feira, dia 31, a dupla de atores falou sobre a experiência na produção.

Marcelo revelou que emagreceu para poder dar vida ao personagem:

- Eu emagreci muito. Ficar do lado da Paolla Oliveira tem que emagrecer, né? Dublê de ação, tinha que estar disponível com o corpo e o físico.

Paolla comentou que tem o costume de praticar exercícios físicos e precisou aprender muito para integrar o elenco da novela.

- Geralmente eu começo até a trabalhar os meus personagens pelo físico, fazendo uma dança, uma luta, descobrindo ele pelo corpo. Para mim, é gostoso, é agradável. Mas sem dúvida nenhuma, para dizer que a gente esta apto a representar aquele pessoal, a gente tem que fazer muita coisa.

Durante a preparação, os artistas chegaram até a fazer cursos de dublê.

- Muitas aulas, preparação intensa. Curdo de moto, paraquedas, altura, rapel. Rolando escada não rolou ainda, contou Marcelo.

Em seguida, a colega de elenco explicou que a equipe da produção a ajudou a ganhar confiança no desempenho das cenas de ação.

- Eu acho que a gente está numa troca legal, porque a gente está aprendendo fisicamente algumas coisas, obviamente que a gente não vai chegar nem perto do que eles fazem, mas precisa ter o mínimo de técnica. A gente está desenvolvendo uma coisa que já existia, mas mais ainda de confiança, porque a gente cofia em vocês. Quando eles falam assim: Não, você consegue, vamos lá. A gente sabe que vai, daquele ponto a gente consegue fazer com segurança sabendo que a gente está apto a fazer aquilo. A gente está fazendo uma novela que a gente está tendo uma oportunidade de estar com outras equipes que fazem parte do trabalho, mas que agora a gente pode falar mais do trabalho deles que faz parte do nosso agora.

Marcelo explicou que o set possui uma dinâmica diferente, pois conta com mais de um dublê.

- No primeiro capítulo, a gente faz o Rodrigo Simas e a Ágata Moreira. E tem alguém que faz a gente também, que faz a Pat e o Moa. Então são três na verdade.

E, Paolla completou:

- É uma grande confusão, a começar pelo nome. Porque a gente é chamado no set de o Pat e a Moa. Às vezes tem três de nós vestidos iguais porque somos uma dupla. Nós temos os atores e os dublês dos dublês, então é uma grande confusão.