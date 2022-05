Fernanda Vasconcellos fala pela primeira vez sobre a gravidez: -Foi uma surpresa grande

31/05/2022 | 13:10



Grávida de um menino, Fernanda Vasconcellos falou sobre a expectativa de ser mãe pela primeira vez. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz de 37 anos de idade revelou que a sensação de desempenhar um papel maternal na ficção e na vida real é muito diferente.

- Foi uma surpresa grande, uma emoção forte. Nunca imaginei que fosse ser assim. Mesmo se a gente estiver na expectativa, não deixa de ser. Quando vê que realmente está grávida, é emocionante e muito diferente da ficção. Me preparei para viver emoções na ficção, mas a da vida real é muito íntima, espontânea. É genuína e profunda.

A artista contou que foi convidada a retornar às novelas da Globo após seis anos, mas priorizou a maternidade. No entanto, afirmou que a gravidez não foi milimetricamente planejada por ela e o marido, Cássio Reis.

- Eu tinha um convite de uma novela, mas repensei justamente porque tinha acabado de sair de uma pandemia, eu queria ser mãe, mas não foi milimetricamente organizado. Só que pensei: Vamos ver neste ano o que acontece. Não tinha certeza se ia acontecer, se eu ia ficar grávida, mas era um desejo. Planejar mesmo a gente só consegue fazer com os roteiros. Na vida, a gente se prepara para o inesperado. Senão, fica tudo muito mecânico, sem fluidez. Não sei como se planeja: Ah... Vou engravidar neste mês.

No oitavo mês de gestação, Fernanda sente mudanças físicas e psicológicas.

- A mulher que está grávida tem o fluxo de sangue maior no corpo, no cérebro... Então, a gente fica mais lenta. Acho que deve ser um sinal da natureza para focar no neném. Ela nos prepara e a gente vai aceitando. A pressão é mais baixa... Tudo vai mudando e a gente percebe, reconhece e se adapta. Me sinto com o raciocínio mais lento, também estou mais sensível, que é diferente de frágil. A gente se sente fortaleza ali gestando, mas vem uma sensibilidade para perceber esse bebê quando ele chegar. Tudo vai mudando. E os sentimentos acompanham.

Ela também revelou fatos curiosos sobre a gravidez:

- Achei curioso estar perdendo tanto sapato. Antes eu calçava 34 e, agora, não mais. E eu não tenho tido desejo, mas acho tudo gostoso. Quando vejo que alguém está comendo a mesma coisa que eu e não está tão empolgado, eu penso: Bom, então sou eu. Meu paladar é que está diferente.

Por fim, a atriz elogiou o maridão:

- É bom ter uma pessoa ali atenta com você, te fazendo coisas, regalias. Esse mimo é carinho, atenção. É importante para a gente se sentir acolhida e protegida, né? É fundamento para a mãe se sentir segura. Tem sido uma experiência bem bacana. Só tenho a agradecer.