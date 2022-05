Sesc Santo André inscreve crianças no projeto Curumim

Do Diário do Grande ABC



31/05/2022 | 12:28



Estão abertas as inscrições para o projeto Curumim, iniciativa do Sesc-SP (Serviço Social do Comércio) que há 35 anos atende às crianças e suas famílias, especialmente as de baixa renda, no contraturno da escola. O Programa oferece atividades culturais, ambientais, corporais, de alimentação e saúde bucal, com atendimento odontológico, todas elas de forma lúdica. Presente em 32 unidades do Sesc SP, o Curumim atende mais de 4 mil crianças por ano. Cerca de 140 educadores fazem a mediação por um período mínimo de 3h30, de duas a quatro vezes por semana. No Grande ABC, o projeto acontece no Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302).

Desde 1987, já foram atendidas 15 mil crianças. Trabalhar as diversas formas de expressão, o fortalecimento da autoestima, o exercício do pensamento crítico e o desenvolvimento da ética, além de buscar a formação de cidadãos solidários, conscientes e capazes de transformar o seu entorno e pensar em perspectivas de futuro são princípios fundamentais do Programa.

“Entendemos a educação como força social necessária para o exercício pleno da cidadania. A partir dela e para ela estabelecemos nosso plano de ação, abarcando a cultura no seu mais amplo significado. Promover diversas experiências que contribuam para que a criança se expresse e conviva de forma autônoma com seus pares, para que tenha direito à ludicidade e possa se desenvolver integralmente, de maneira saudável, respeitosa e democrática, é o propósito maior do Curumim”, afirma o diretor regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

As relações entre as crianças, educadores e demais atores são estabelecidas de forma horizontal, não hierarquizada, privilegiando a construção conjunta de saberes e vivências. Nos processos da educação não formal, o educador é, sobretudo, um facilitador; as crianças são entendidas como indivíduos únicos em processo de aprendizado. Assim, as ações educativas do Programa Curumim são pensadas, estruturadas e vivenciadas coletivamente (com as crianças e seus responsáveis, com a equipe de educadores, diferentes áreas de cada unidade e membros das comunidades). Para participar das atividades, as crianças inscritas recebem todos os materiais para uso, refeição e uniforme.

Um dos principais itens do uniforme é a camiseta, que identifica cada criança participante do Programa dentro e fora das instalações do Sesc. Ao longo desses 35 anos, foram muitas histórias de sentimento de pertencimento contadas por crianças, familiares e comunidades em reconhecimento às ações do Curumim. Um exemplo foi durante o período de isolamento da pandemia de Covid 19, quando, mesmo em casa, as crianças utilizavam suas camisetas ao participarem das ações remotas do Programa.

Desde fevereiro de 2022, as atividades foram retomadas de forma presencial e no mês de maio as 32 unidades que oferecem o programa abrem inscrições para novas crianças.

QUEM PODE PARTICIPAR?

A prioridade de atendimento é dada da seguinte forma:

1- Crianças com Credencial Plena* de baixa renda - até três salários mínimos por família.

2- Crianças com Credencial Plena*, independentemente da renda familiar.

3- Crianças de baixa renda - até três salários por família.

*identificação dos empregados, funcionários temporários e estagiários do comércio de bens, serviços e turismo, e seus dependentes, junto ao Sesc - www.sescsp.org.br/credencialplena

INSCRIÇÃO: Deve ser feita diretamente nas centrais de atendimento das unidades do Sesc São Paulo. Basta agendar um horário pelo app Credencial Sesc SP. Informações: www.sescsp.org.br/curumim ou nas 32 unidades participantes.