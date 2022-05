Príncipe William e Kate Middleton celebram o início do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II

31/05/2022 | 12:10



Que comecem as festas! O Príncipe William e Kate Middleton começaram a celebrar através do Twitter do casal a chegada da tão esperada semana do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, e por lá eles escreveram:

É o começo de uma semana especial cheia de celebrações.

Lembrando que as comemorações terão início na próxima quinta-feira, dia 2 e contará com paradas e show especiais com vários artistas. Toda a Grã-Bretanha se prepara para festejar durante quatro dias as sete décadas da Rainha Elizabeth no trono.

Vale lembrar que Meghan Markle e Príncipe Harry farão uma rara aparição no evento, mas não devem se juntar aos outros membros da família real na sacada do Palácio de Buckingham.