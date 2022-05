Semana do Meio Ambiente: parque em São Paulo expõe lixo encontrado em suas trilhas nos anos 1990

Redação

Do Rota de Férias



31/05/2022 | 18:55



Para comemorar a Semana do Meio Ambiente e, mais especificamente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Parque Caminhos do Mar, que conecta a cidade de São Paulo a Cubatão e à Baixada Santista, promoverá uma ação em que mostrará parte do lixo encontrado em suas trilhas, como garrafas de vidro e embalagens plásticas.

Um dos destaques da imprudência humana é uma lata de bebida descartada em 1990 e que, 32 anos depois, ainda tem pouquíssimos sinais de decomposição. A ideia é revelar, na prática, o quanto é prejudicial deixar qualquer tipo de lixo na natureza.

Divulgação Lata de Coca-Cola descartada no parque nos anos 1990

“Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas que visitam o parque, revelando toda a importância da preservação da Mata Atlântica, que vem sendo degradada ano após ano”, comenta Carolina Bonafé, Gerente de Marketing da Parquetur, administradora da área.

Segundo a profissional, o parque é muito mais do que a lugar onde está a famosa Estrada Velha de Santos. “Ali há uma diversidade incrível de espécies, além de paisagens e vistas maravilhosas”, diz Carolina.

Serviço

Os passeios educativos no Parque Caminhos do Mar serão realizados entre 1º e 5 de junho. Para quem for na quarta ou quinta-feira, o valor inteiro é de R$ 40 (meia-entrada, R$ 20). Já para quem for entre sexta a domingo, o preço sobe para R$ 50 (meia-entrada, R$ 25).

Parque Caminhos do Mar

A Mata Atlântica, bioma situado no entorno do Parque Caminhos do Mar, foi afetada durante décadas pelas indústrias de Cubatão. Uma série de projetos, no entanto, vem transformando a região com o incentivo de visitas de conscientização e prática saudáveis de esportes.

Quem vai até lá pode fazer uma trilha de 9 km de extensão, com nível de dificuldade fácil, que atravessa a velha Estrada de Santos (fechada para tráfego desde 1985) e conta com nove monumentos erguidos em comemoração aos 100 anos da Independência, em 1922.

Um dos principais atrativos locais é a Calçada do Lorena, trilha de pedras por onde dom Pedro I passou para proclamar a Independência, em 1822. É o primeiro caminho pavimentado com rochas ligando o planalto ao litoral, cujo objetivo era melhorar o tráfego de mercadorias, omo algodão, tabaco, anil, açúcar e café.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente é comemorada na primeira semana do mês de junho, graças ao Decreto nº 86.028, criado no Brasil em 27 de maio de 1981. A iniciativa visa despertar a sociedade para a discussão de pautas relacionadas à preservação do patrimônio natural do Brasil.

Já o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU). A proposta da data é alertar todos os governos do mundo e a população a respeito da necessidade de implementar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente.